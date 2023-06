De ambitieuze Chinese fabrikant Nio stampt in sneltreinvaart door het autolandschap en strooit links en rechts met nieuwe modellen. Daarvan belanden er steeds meer ook in Nederland. Vandaag maken we niet alleen kennis met de Nio ET5 Touring, maar ook met een splinternieuwe elektrische SUV die luistert naar de naam EL6. Deze Nio EL6 komt nog dit jaar in Nederland beschikbaar.

Highlights Nio EL6

Maar iets kleiner dan de EL7

Tot 529 kilometer bereik met 100 kWh accu

Ook met 75 kWh accu, 150 kWh volgt

Voldoende rap en riante uitrusting

Later dit jaar in Nederland, direct te bestellen

Nio levert in Nederland al de ET5, ET7, EL7 en straks ook een stationwagon-versie van de ET5: de ET5 Touring. Slechts een van die vier modellen is een SUV, maar de EL7 krijgt er nu kleinere SUV onder zich. Dit is de Nio EL6, de voor de Europese markt bestemde versie van de SUV die in China ES6 heet. Nio en Audi lagen kortstondig met elkaar in de clinch om de namen van de SUV's van Nio in Europa. ES6 zou je namelijk hetzelfde kunnen uitspreken als S6. Om diezelfde reden heet de EL7 in Europa dus ook geen ES7. Goed, terug naar de Nio EL6. Die is namelijk zelf ook interessant.

Afmetingen

De Nio EL6 is een maatje kleiner dan de EL7, maar is bepaald geen kleine auto. Hij strekt zich uit over een afstand van 4,85 meter en is daarmee slechts 6 centimeter korter dan de EL7. De wielbasis van de EL6 is met 2,92 meter slechts 4 centimeter korter dan die van zijn grotere broer. Wat formaat betreft valt de EL6 daarmee in tussen auto's als de Mercedes-Benz EQC en EQE. Designtechnisch sluit de Nio EL6 naadloos aan op de EL7. Sterker nog, we kunnen het ons goed voorstellen dat je van een afstandje nauwelijks het verschil ziet tussen de twee elektrische SUV's. Een tip: kijk vooral naar de wielkastranden. Die van de EL6 zijn een beetje ronder uitgevoerd dan die van de grotere EL7. In de portieren verzonken handgrepen hebben ze allebei.

Verwennerij

Ook vanbinnen volgt de EL6 zijn bestaande broeders en zusters op de voet en dus vind je hier ook een digitaal instrumentarium en centraal in het dashboard een flink infotainmentscherm met erboven de visualisatie van Nio's virtuele assistent. Net als veel ander Chinese merken stopt Nio de EL6 maar wat graag vol met verwennerij en dus zijn zaken als een gigantisch glazen panoramadak dat ook te openen valt, sfeerverlichting met 256 kleuren en 20- en 22-voudig verstelbaar meubilair (Lounge Seat) in de auto leverbaar. Die Lounge Seat is met een druk op de knop in ligstand te brengen. Verwarmbare en ventileerbare stoelen met massagefunctie en een elektrisch verstelbare tweede zitrij? Het is allemaal beschikbaar. Is er in al die Chinese weelde nog ruimte voor bagage? Natuurlijk. De EL6 slokt een behoorlijke 578 liter op en lust met neergeklapte achterbank 1.430 liter.

Tot 530 kilometer elektrisch

De Nio EL6 heeft vooralsnog altijd twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. De elektromotor op de vooras is 204 pk sterk, de unit die de achterwielen aandrijft schopt het tot 286 pk. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 489 pk en 700 Nm. Dat wil wel van z'n plek. De Nio EL6 zoemt dan ook in 4,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De EL6 mag tot 1.200 kilo trekken.

Hoewel je op motorisch vlak weinig kunt kiezen, biedt Nio de EL6 wel met twee verschillende accupakketten aan. Er is een versie met 75 kWh accu die het tot een bereik van 406 kilometer schopt. Voor wie meer wil, heeft Nio een 100 kWh batterij in de aanbieding die de elektrische SUV een bereik van 529 kilometer oplevert. Let wel, de auto moet nog volledig worden gehomologeerd . De definitieve cijfers kunnen dus iets afwijken. Later komt de Nio EL6 ook met een maar liefst 150 kWh groot accupakket beschikbaar, al krijgt de Chinese thuismarkt wat de komst van dat pakket betreft voorrang.

Ook wat technische verwennerij betreft heeft Nio het ogenschijnlijk wel begrepen. De Nio EL6 valt namelijk in negen rijmodi te berijden, heeft continu variabele dempers, 33 sensoren en vier Nvidia-chips aan boord met een rekenkracht van 1.016 TOPS.

Prijzen Nio EL6

Net als de ET5, ET7 en EL7 kun je de Nio EL6 kopen volgens twee constructies. De Nio EL6 is namelijk te koop volgens een constructie waarbij je de auto voor een lager bedrag aanschaft, maar maandelijks een bedrag betaalt voor de huur van de accu. De Nio EL6 met 75 kWh accu en 100 kWh accu hebben in dat geval beide een vanafprijs van €55.900. Voor de Nio EL6 met 75 kWh accu ben je voors de accuhuur maandelijks €169 kwijt. Voor de EL6 met 100 kWh geldt een maandelijks voor het accupakket te betalen bedrag van €289. Battery-as-a-Service (BaaS), noemt Nio deze constructie.

Heb je geen trek in een maandelijks te betalen bedrag en schaf je de Nio EL6 liever helemaal – dus inclusief accu – aan? Dat kan ook. De Nio EL6 met 75 kWh accu kost dan €67.900. De Nio EL6 inclusief 100 kWh wisselt in dat geval vanaf €76.900 van eigenaar.

Accu Vermogen Actieradius Vanafprijs

i.c.m. accuhuur Maandbedrag

accuhuur Vanafprijs

inclusief accu 75 kWh 489 pk, 700 Nm 406 kilometer €55.900 €169 €67.900 100 kWh 489 pk, 700 Nm 529 kilometer €55.900 €289 €76.900

Meer Nio?

Voor de Chinese markt heeft Nio al de EC7 en ES8 voorgesteld. Die eerste is kort door de bocht genomen het gelikter gelijnde alternatief voor de EL7. De ES8 is een maatje groter dan de ES7/EL7 en zou eventueel als EL8 naar Europa kunnen komen. AutoWeek heeft ook al beelden boven water weten te krijgen van de nieuwe Nio EC6, de dynamischer gelijnde broer van deze nieuwe EL6. De Nederlandse importeur zegt vooralsnog geen plannen te hebben om die nieuwkomers hierheen te halen.