Het leveringsgamma van de Lotus Emira is door de jaren heen geregeld herzien en ook nu krijgt de tweezitter van de oude stempel een nieuwe variant. Dit is de Lotus Emira 420 Sport. Die heeft 'slechts' een viercilinder, maar dat is een beresterke machine.

De Lotus Emira is leverbaar met twee soorten benzinemotoren. Die zijn allebei niet afkomstig uit de koker van Lotus zelf. De tweezitter is er met 3.5 V6 van Toyota en met een hitsige 2.0-viercilinder van Mercedes-AMG. De zescilinder is alleen verkrijgbaar in de Emira V6 SE en komt daarin tot 406 pk. De Duitse viercilinder ligt in 364 pk sterke vorm in de Emira Turbo en levert in de Turbo SE 405 pk. Dat het nog extremer kan, bewijst de nieuwe Lotus Emira 420 Sport. Daarin brengt de viercilinder maar liefst 421 pk en 500 Nm op de been! Helaas is een handbak niet leverbaar; de 420 Sport heeft altijd een achttraps automaat met dubbele koppeling. Het goede nieuws: de 420 Sport is de snelste Emira die er is.

De Lotus Emira 420 Sport knalt vanuit stilstand in 3,9 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 300 km/h. De 305 pk krachtige Emira Turbo SE, die na de 420 Sport de kwiekste Emira is, heeft 4 seconden voor de 0-100-sprint nodig en haalt een snelheid van maximaal 290 km/h. Kleine verschillen, maar in Lotusland relevante.

De nieuwe topversie van de Lotus Emira legt in beginsel 1.455 kilo in de schaal. Wie het optionele Lightweight Handling Pack aanvinkt, krijgt een exemplaar dat met 1.430 kilo 25 kilo lichter is. Dat pakket brengt ook aangepast spoilerwerk naar de Emira, dat meer neerwaartse druk en betere koeling oplevert.

Ook voor de andere versies van de Emira is er nieuws. Die zijn voor het eerst leverbaar met een verwijderbaar glazen dakje, al wordt de Emira daarvan geen targa of cabriolet. De dakbogen blijven immers overeind.