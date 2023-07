Stellantis is wat volledig elektrische auto's betreft al behoorlijk ver. Populaire elektrische modellen als de Peugeot e-208, e-2008 en de equivalenten van die auto's van merken als Opel, DS en Jeep maken net als grotere EV's als de Peugeot e-308 en Opel Astra Electric allemaal nog gebruik van platforms die in de basis niet puur voor elektrische auto's zijn ontwikkeld. Zo staan compactere modellen op een voor EV's aangepaste variant van het CMP-platform en delen de compacte middenklassers op een op vergelijkbare wijze aangepast EMP2-platform dat je ook onder de varianten met verbrandingsmotoren vindt. De toekomst ziet er anders uit. Stellantis maakte twee jaar geleden al bekend dat het een viertal nieuwe modulaire EV-platformen op de planken heeft liggen. Compacte modellen komen op de STLA Small-versie te staan, compacte middenklassers op de STLA Medium-variant en voor grotere modellen ligt de STLA Large-versie op de planken. Elektrische bedrijfswagens en pick-ups komen op hun beurt op het STLA Frame-platform te staan. Het modulaire STLA Medium-platform is de eerste van het viertal dat onder auto's komt en het is die variant waar Stellantis nu een uitgebreid lichtje op schijnt.

Wacht even. Auto's als de Jeep Avenger staan toch al op de STLA Small-versie? Ja en nee. Hoewel de e-CMP-basis onder die auto's zo nu en dan al als STLA Small wordt aangeduid, is dat geen volledig nieuwe basis. Stellantis zegt nu namelijk nadrukkelijk dat de STLA Medium-bodemplaat de eerste van het viertal STLA-platformen is dat op de markt komt. De elektrische Peugeot e-3008 en e-5008 die de huidige 3008 en 5008 die nog dit jaar onthuld worden zijn de eerste auto's van Stellantis die van STLA Medium gebruik gaan maken. Stellantis belooft voor auto's die van STLA Medium gebruikmaken een elektrische actieradius van in het beste geval 'meer dan 700 kilometer.' Een dergelijk bereik communiceerde Peugeot eerder al voor de nieuwe e-3008 en e-5008 en betekent dus ook veel goeds voor de elektrische opvolgers van de C5 Aircross, Opel Grandland én voor de volgende generatie van andere (compacte) middenklassers van Stellantis, denk aan de volgende Opel Astra, Peugeot 308 en DS 4, maar dat is niet alles.

Stellantis zegt de STLA Medium namelijk niet alleen voor compacte middenklassers (C-segment) te gaan gebruiken, maar ook voor middenklassers (D-segmenters). Dat betekent dus ook dat auto's als de volgende generatie Peugeot 508 van de basis gebruik gaan maken. Diverse Stellantis-fabrieken gaan auto's op het STLA Medium-platform bouwen en het gigantische concern mikt erop om uiteindelijk jaarlijks tot wel 2 miljoen auto's op deze basis te kunnen produceren. De grote focus van Stellantis op zijn nieuwe modulaire platformen en de heftige investering van €30 miljard die het bedrijf tot en met 2025 in elektrificatie steekt is natuurlijk niet zomaar. Stellantis heeft zich als doel gesteld om vanaf 2030 in Europa alleen nog volledig elektrische auto's te verkopen. Zelfs in de Verenigde Staten moet vanaf dat jaar 50 procent van alle verkochte Stellantis-auto's een EV zijn.

STLA Medium: tot 285 kW snelladen

Lang niet alle auto's die op het STLA Medium-platform komen te staan, hebben een bereik van meer dan 700 kilometer. Stellantis koppelt dat behoorlijke bereik aan EV's met wat het het 'Performance'-accupakket noemt. Dit is een accupakket met een netto capaciteit van 98 kWh. Een minder heftige variant heet de Standard-accu en moet auto's een bereik van 'meer dan 500 kilometer' opleveren. De STLA Medium-basis heeft 400v boordspanning en moeten - afhankelijk van het model en het accupakket - met minimaal 160 kW tot maximaal 285 kW kunnen snelladen. Het STLA Medium-platform is geschikt voor auto's met een wielbasis van 2,7 tot 2,9 meter en een wagenlengte van 4,3 tot 4,9 meter. Voor SUV-achtigen belooft Stellantis tot 22 centimeter bodemvrijheid.

Later dit jaar maken we kennis met de nieuwe Peugeot e-3008. Specificaties van die auto bieden ongetwijfeld een nog interessantere blik in de EV-toekomst van Stellantis.