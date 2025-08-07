Nieuwe Xpeng P7 in vol ornaat

De Xpeng P7 is hier pas zo'n twee jaar, maar in thuisland China staat zijn opvolger al klaar. Die pakt het behoorlijk anders aan, zo zien we nu beter dan ooit.

De fonkelnieuwe Xpeng P7 is geen totale onbekende. In mei deelde Xpeng zelf al enkele beelden van de gestrekte fastback en doken we beelden op in de Chinese patentendatabase. Ook werden ons daarbij al diverse (technische) eigenschappen duidelijk. Nu heeft Xpeng in China de opvallend gelijnde P7 in vol ornaat het internet op geslingerd.

Op de nieuwe beelden is nog beter te zien hoe anders de nieuwe Xpeng P7 is ten opzichte van de huidige. We wisten al dat hij maar liefst 14 cm langer, 8 cm breder en 2 cm lager is, maar op deze nieuwe foto's zien we de andere proporties pas écht goed. De Xpeng P7 is een haast Porsche Taycan-achtige verschijning geworden. Met zijn 5,02 meter lengte is hij echter nog wel een slagje langer dan de Duitser.

Vanbinnen is het allemaal een slag minder extravagant dan vanbuiten. Dat wil zeggen: zoals bij veel (al dan niet Chinese) elektrische auto's zien we een dergelijk minimalistisch dashboard, met een groot centraal geplaatst infotainmentscherm. Het is een 15,6 inch groot scherm, dat naar wens in verschillende richtingen, zowel horizontaal als verticaal, te kantelen is. Dat is dan wel weer opvallend. Het scherm, waarop een AI-robotje van de partij is als assistent, kan zelfs uit zichzelf 'knikken en schudden' alsof het een menselijk hoofd is. Bijzonder. Een head-up display met augmented reality is overigens ook van de partij.

Xpeng bevestigt ook enkele gegevens die we al hadden van de technische basis. Zo wisten we al dat de nieuwe Xpeng P7 een 367 pk sterke achterwielaangedreven versie krijgt én een vierwielaangedreven variant die behalve die 367 pk sterke unit vooraan ook nog een 227 pk sterke elektromotor heeft. Volgens Xpeng komt de sterkste P7 vanuit stilstand in 3,7 seconden op 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 230 km/h. Brembo-remmerij is van de partij, net als luchtvering waarmee de P7 tot 5 cm in hoogte kan variëren. Xpeng meldt dat de P7 820 km actieradius heeft volgens de CLTC-cyclus en 525 km (ook CLTC) bereik kan bijladen in tien minuten. Let wel: CLTC is een stuk onnauwkeuriger dan de ook al zeker niet stipte WLTP-testcyclus. Het is niet helemaal helder voor wat voor accu deze waarden gelden. Eerder vingen we op dat de variant met achterwielaandrijving als Standard Range komt met een LFP-accu én als Long Range met een NMC-batterij. Met vierwielaandrijving krijgt is de NMC-accu van de partij.

De pre-orderboeken voor de nieuwe Xpeng P7 zijn in China inmiddels geopend. Prijzen zijn er nog niet. Het is nog even afwachten of en wanneer de nieuwe Xpeng P7 deze kant op komt.