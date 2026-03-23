Nieuwe week start met hogere prijzen voor benzine en diesel

De stijging van de prijzen van benzine en diesel houdt aan. De afgelopen dagen zijn de adviesprijzen van brandstof weer omhooggegaan.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine bedraagt maar liefst €2,574, zo blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. Ook dat is weer een recordprijs. Ter vergelijking: een week geleden lag de landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 nog op €2,487. In één week is de adviesprijs dus met 8,5 cent gestegen. Voor het uitbreken van de oorlog in Iran lag de adviesprijs van een liter benzine nog op zo'n €2,28, zo'n 30 cent lager.

De adviesprijs van een liter diesel is met €2,682 ook weer omhoog gegaan. Daarmee is de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel in één week met 21 cent gestegen. De adviesprijs van diesel ligt nu zo'n 60 cent per liter hoger dan eind februari.

United Consumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijzen van brandstof door naar de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen te kijken. Overigens betaal je lang niet overal een literprijs die in de buurt komt van de gemiddelde landelijke adviesprijs. Vaak betaal je die alleen op dure locaties, zoals langs de snelweg.