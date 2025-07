Volvo heeft weliswaar aardig wat stappen gezet op elektrisch gebied, maar beseft zich ook dat auto's met een brandstofmotor voorlopig nog nodig blijven. "De elektrische markt groeit niet zo hard als we een aantal jaar geleden hadden gedacht," zo geeft hij toe tijdens de presentatie van de laatste financiële cijfers. Om die reden kijkt Volvo volgens hem ook naar tussenwegen, bijvoorbeeld met plug-in hybride auto's. Dat is de recent nog gefacelifte Volvo XC90 ook, maar de veel nieuwere en vooralsnog enkel voor China bestemde Volvo XC70 pakt het alweer een stuk moderner aan. "Dat is meer een elektrische auto met een brandstofmotor als back-up, dan een plug-in hybride. Dat willen Europeanen in de toekomst denk ik ook wel hebben," aldus Samuelsson.

Het lijkt dus behoorlijk waarschijnlijk dat de XC70 uiteindelijk ook deze kant op komt. Maar, zo zegt de 74-jarige topman, "we kijken naar verschillende mogelijkheden met verschillende auto’s. Het is handig voor wie wel elektrisch wil rijden, maar niet bang wil zijn voor een lege accu." Eén van die auto's zou de nieuwe Volvo XC90 kunnen zijn. Want ja, die komt eraan. Als Samuelsson wordt gevraagd naar mogelijke Amerikaanse productie van de Volvo XC90 in de verre toekomst, reageert hij met een glimlach: "Op een dag hebben we een nieuwe XC90 nodig, want die (de huidige, red.) is in 2015 al gelanceerd. We kunnen er voorlopig alleen nog niets concreets over zeggen."

De nieuwe Volvo XC90 zou verwant kunnen zijn aan de genoemde XC70. Die staat op de gloednieuwe Scalable Modular Architecture-basis en dat platform is, zoals de naam al zegt, schaalbaar. Een groter model moet mogelijk zijn. In de 4,82 meter lange Volvo XC70 ligt zowel een 1.5 viercilinder als één of twee elektromotoren. Je kunt daar zo'n 200 km volledig elektrisch mee rijden, maar de brandstofmotor kan bijspringen voor extra vermogen en/of als de accu's leegraken. De ook voor Nederland bestemde Lynk & Co 08 staat op dezelfde basis en maakt gebruik van dezelfde techniek. De primeur heeft de XC90 dan straks dus waarschijnlijk niet meer, maar er staan ongetwijfeld alsnog zat mensen te trappelen om straks een derde generatie XC90 te verwelkomen.

Afbeeldingen: Volvo XC70, patentbeeld uit China en teasers van Volvo.