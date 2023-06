Nieuwe Volkswagen Tiguan: ruimer en tot 100 kilometer elektrisch

De huidige Volkswagen Tiguan draait bijna acht jaar mee en dat betekent dat de SUV geen heel lang leven meer is beschoren. Lang hoef je niet op een nieuwe Tiguan te wachten, Volkswagen toont de derde generatie van zijn succesvolle SUV namelijk al in een strak stickervelletje!

De huidige Volkswagen Tiguan werd in september 2015 aan het daglicht voorgesteld en dat betekent dat het model later dit jaar acht jaar oud wordt. Met de Tiguan doet Volkswagen bepaald geen slechte zaken en dus komt er binnenkort natuurlijk een volledig nieuwe Tiguan. We hebben je die nieuwe Volkswagen Tiguan al meermaals in testkostuum kunnen laten zien en nu toont Volkswagen de SUV zelf, ditmaal gehuld in een printje waar menig QR-code onzeker van wordt.

Net als de volgende generatie van de Volkswagen Passat krijgt ook de nieuwe Tiguan geen geheel nieuw platform onder zich. In het geval van de Tiguan betekent dat dat Volkswagen de SUV op de herziene versie van het MQB A2-platform parkeert waar het huidige model gebruik van maakt. Die basis luistert naar de naam MQB Evo en zit onder meer onder auto's als de Volkswagen Golf, Seat Leon en Skoda Octavia.

Volgens nieuwe informatie die Volkswagen vrijgeeft behoudt de Tiguan zijn wielbasis van 2,68 meter. Wel groeit de SUV in de lengte met 3,2 centimeter tot 4,55 meter. Daar komt bij dat de Tiguan 0,5 centimeter hoger is dan het huidige model. Hoewel de nieuwe Tiguan dus nauwelijks groter is dan het model dat je al even kent, is de bagageruimte aanzienlijk groter. In de nieuwe Volkswagen Tiguan moet je namelijk 648 liter aan spul kunnen verstouwen. De bagageruimte van de huidige versie blijft op 615 liter steken. Zowel voor als achterin heb je ongeveer een centimeter meer hoofdruimte.

De nieuwe Tiguan is beduidend ronder vormgegeven dan de tweede generatie van de SUV en daarmee lijken nog wat designinvloeden uit Volkswagens ID-wereld naar de Tiguan door te sijpelen. De SUV krijgt HD Matrix-ledkoplampen en een over de gehele breedte van de bips lopende ledbalk. De nieuwe Tiguan krijgt - net als de ID7 en waarschijnlijk de gefacelifte Golf - een tot 15 inch groot infotainmentscherm, al krijgen lager gepositioneerde versies een exemplaar met een diagonaal van 12,9 inch. Opvallend: net bij de elektrische ID-modellen verhuist de keuzehendel van de automaat naar de stuurkolom. Versies met een handbak komen er overigens niet meer. Goed nieuws voor wie het heen en weer krijgt van aanraakgevoelige knopjes: Volkswagen brengt de fysieke knoppen terug. Je ziet ze in ieder geval op het stuurwiel. Reken er dus maar ook op dat de gefacelifte Golf ze weer krijgt.

Over de aandrijflijnen van de nieuwe Tiguan zegt Volkswagen nog niets. Reken in ieder geval op de komst van een of meerdere plug-in hybride eHybrid geheten motorversie en zet daarbij in op een reeks mild-hybride eTSI-benzineversies en op een stel TDI-dieselmachines, al hoef je de TDI's in Nederland niet te verwachten. Volgens Volkswagen komt er in ieder geval een stekkerversie met een elektrisch bereik van tot 100 kilometer. Alle plug-ins moeten daarbij sneller kunnen AC laden dan de huidige versies. Daarbij kun je de plug-ins straks ook DC-snelladen. Dat is voor het eerst.

De nieuwe Volkswagen Tiguan wordt nog dit jaar onthuld en komt begin 2024 op de markt.

En de Allspace?

De langere Tiguan Allspace wordt waarschijnlijk niet vernieuwd. De Engelse tak van Volkswagen heeft al bevestigd dat de volgende generatie van de in China gebouwde Tayron met zeven zitplaatsen de Allspace gaat vervangen. De Nederlandse importeur kon daar op moment van schrijven niet meer informatie over geven.