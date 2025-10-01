Ga naar de inhoud
Nieuwe Volkswagen T-Roc: mild-hybride nieuwkomer vanaf bijna €38.000

Iets goedkoper dan de vorige

9
Volkswagen T-Roc
Lars Krijgsman

De nieuwe Volkswagen T-Roc staat te trappelen om zich op het Nederlandse wegdek te begeven. Nu zijn de prijzen van het nieuwe model bekend. Instappen kan vanaf €37.990.

Eind augustus maakten we van dichtbij al kennis met de tweede generatie. De nieuwe Volkswagen T-Roc is een maatje gegroeid ten opzichte van het vorige model én is in een nieuwe, maar herkenbare verpakking gestoken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Golf en de Tiguan krijgt de T-Roc géén plug-in hybride aandrijflijnen. Wel heeft Volkswagen mild-hybride en volledig hybride versies op de plank liggen. De prijzen van de mild-hybride versies zijn er nu. Wat blijkt: de T-Roc is iets minder duur dan het model dat hij vervangt.

De nieuwe Volkswagen T-Roc is er vanaf €37.990. Voor dat geld is hij voorzien van een 115 pk sterke 1.5 eTSI geheten mild-hybride aandrijflijn met zeventraps DSG-automaat. De vanafprijs geldt voor de Trend First Edition. Ter vergelijking: de vorige T-Roc was er tot voor kort vanaf €38.290. Voor dat geld reed je de instapper met 115 pk sterke 1.0 TSI met een handgeschakelde zesbak. Dat was geen mild-hybride.

Voor meer vermogen zorgt een 150 pk sterke variant van de 1.5 eTSI. Ook die is aan de zeventraps DSG-automaat geknoopt. Deze sterkere T-Roc is er vanaf €42.990 (Life First Edition). Een niet-mild-hybride T-Roc met 150 pk van de vorige generatie met automaat kostte je €42.290. Verwaarloosbaar minder dus. Begin december komen de eerste exemplaren naar de Volkswagen-dealers.

Prijzen Volkswagen T-Roc - oktober 2025

MotorVermogenTransmissieUitvoeringVanafprijs
1.5 eTSI115 pkDSG-7 automaatTrend First Edition€37.990
1.5 eTSI115 pkDSG-7 automaatLife First Edition€40.490
1.5 eTSI115 pkDSG-7 automaatStyle First Edition€44.990
1.5 eTSI150 pkDSG-7 automaatLife First Edition€42.990
1.5 eTSI150 pkDSG-7 automaatStyle First Edition€47.490
1.5 eTSI150 pkDSG-7 automaatR-Line First Edition€46.990
9
Volkswagen Volkswagen T-Roc

