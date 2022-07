Nieuwe Volkswagen Phaeton had twaalfcilinder moeten krijgen

Volkswagen liet onlangs zien hoe de volledig nieuwe tweede generatie Phaeton had moeten worden. Wat blijkt nu? Het doodgeboren Volkswagen-vlaggenschip had net als de illustere eerste Phaeton ook een W12 moeten krijgen.

De Volkswagen Phaeton is de geschiedenisboeken ingegaan als een van de bijzonderste projecten die onder leiding van Ferdinand Piëch realiteit werden. Tijdens het Piëch-bewind werd Volkswagen eigenaar van Lamborghini, kwam het met de machtige Bugatti Veyron, de retro New Beetle en ontwikkelde het bijzondere motoren zoals de W16, W8 en V10- en V12 TDI's. De ambitieuze Volkswagen Phaeton kwam op de markt met V6- en V8-motoren, maar ook met een knotsgekke 5.0 V10 TDI en met een 6.0 W12. In 2016 trok Volkswagen na 14 jaar definitief de productiestekker uit de niet geheel storingsvrije topsedan en onlangs liet het zien hoe de nooit verschenen tweede generatie Phaeton had moeten worden. Wat blijkt? Ook die zou een W12 krijgen.

Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat die nieuwe Volkswagen Phaeton in tegenstelling tot de eerste generatie van de sedan slechts als lange versie gebouwd had moeten worden en dat er dus geen korte en lange variant van gepland stonden. De nieuwe Volkswagen Phaeton zou beschikbaar komen met een stel V6 benzine- en dieselmotoren en er zou voor de Europese markt ook een V8 TDI-in het vat zitten. Daarnaast werd er bij Volkswagen gesproken over de komst van een plug-in hybride versie met benzine-V6, maar de absolute topversie had gewoon weer een W12 moeten krijgen.

Door Volkswagen's onder meer door de nasleep van Dieselgate aangejaagde focus op elektrificatie is de tweede generatie Phaeton nooit gekomen. Speciaal voor de Chinese markt kwam Volkswagen in 2016 wel met de Phideon, een op het MLB-platform geplaatste sedan die nooit naar Europa is gekomen. Van de eerste en enige Phaeton zijn in Nederland tussen 2002 en 2014 slechts 360 exemplaren gekentekend. In 2005 had de auto hier zijn beste verkoopjaar, toen zetten 69 exemplaren vanuit Volkswagen's 'Glazen Fabriek' koers naar Nederland.