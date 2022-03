Nieuwe Volkswagen Passat betrapt!

Een middenklasser is allang niet meer altijd een sedan, stationwagen of liftback. De consument geeft de voorkeur steeds meer aan hoge modellen en dus duwen de SUV's de traditioneler gevormde modellen uit het automobiele bestaan. Ford is gestopt met de Mondeo, Renault neemt afscheid van de Talisman en Citroën heeft van de nieuwe C5 X een cross-overachtige gemaakt. Volkswagen heeft echter wel een nieuwe generatie van de Passat in ontwikkeling, een auto waar in ieder geval nog één bekende carrosserievariant van verschijnt. Die nieuwe Passat kunnen we je nu voor het eerst vanuit alle hoeken laten zien!

De Volkswagen Passat is al decennia een van de pilaren waar het Volkswagen-imperium op leunt, maar de relevantie van het model wordt steeds kleiner. SUV's winnen ook in Volkswagen-land aan terrein, met als gevolg dat de Passat kopers ziet afvloeien naar auto's als de Tiguan. Volkswagen besloot de Passat Sedan onlangs uit het leveringsgamma te knippen en we verwachten niet dat volgende generatie Passat nog een dergelijke vierdeursversie krijgt. De nieuwe Volkswagen Passat lijkt dus enkel als Variant te komen en het is die nieuwe Passat Variant die we je nu in camouflagepak kunnen laten zien.

De huidige generatie Passat (B8) verscheen in 2014 ten tonele en werd in 2019 gefacelift. Het was de eerste Passat op MQB-basis, maar niet de laatste. Volkswagen parkeert de nieuwe Passat namelijk op een doorontwikkelde versie van die modulaire basis. Inderdaad: MQB en geen MEB. Dat betekent dan ook dat er van de nieuwe Passat geen volledig elektrische versie komt. Een elektrisch Passat-equivalent dat onder het ID-label gevoerd gaan worden volgt op termijn natuurlijk wel. Mist de nieuwe Passat de elektrificatieboot dan volledig? Welnee. Net als het huidige model wordt ook de nieuwe Passat leverbaar met plug-in hybride techniek. We verwachten dat er meer te kiezen gaat zijn dan slechts één plug-in hybride aandrijflijn. De huidige Passat is er op stekkervlak alleen als GTE, terwijl zijn jongere kleine broer - de Golf - al met meerdere plug-in hybride aandrijflijnen is te krijgen. Kijk niet gek op als de nieuwe Passat dezelfde 204 pk en 245 pk sterke stekkerversies krijgt. Reken daarnaast ook op conventionelere benzine- en dieselmotoren. Onderaan de bilpartij van dit gesnapte testexemplaar zijn uitlaatpijpen zichtbaar.

Wat design betreft bewandelt Volkswagen met de nieuwe Passat een vrij conservatief pad, maar er verandert wel degelijk een boel vergeleken met het huidige model. De Passat krijgt waarschijnlijk front met stevige Golf-invloeden. Zowel de voor- als achterkant van de Passat Variant op deze foto's hangt nog fanatiek in de plakkers, al vallen er al een paar interessante designelementen waar te nemen. Met name aan de achterkant. Hoewel Volkswagen de kijker middels een stel nepachterlichten om de tuin probeert te lijden, schemert al iets van de daadwerkelijke units door het stickerwerk heen. Het lijkt er dan ook op dat Volkswagen de nieuwe Passat Variant optisch aan elkaar geknoopte achterlichten geeft. Daarmee lijkt de Passat Variant sterk op de ID. Space Vizzion Concept te gaan lijken. Ook van opzij bezien vertoont dit testmodel overeenkomsten met dat studiemodel. Zo krijgt ook de nieuwe Passat de meer 'wulpse' schouderlijn van die showauto.

We verwachten de nieuwe Volkswagen Passat in 2023 op de markt, nog even geduld dus.

