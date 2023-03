‘Nieuwe Volkswagen Passat al in september op de markt’

Dat er een nieuwe Passat op komst is, is op zich geen nieuws. Ook de belofte dat de auto nog dit jaar komt, werd al eerder gedaan. Nieuw is echter dat de eerste exemplaren volgens Automotive News al in september worden afgeleverd. ‘AN’ heeft dat naar eigen zeggen van niemand minder dan Volkswagen-CEO Thomas Schäfer, dus hecht er gerust veel waarde aan. Zoals wij allen weten, is de eerste aflevering aan een klant bepaald niet het eerste moment waarop we een auto te zien krijgen. Afleveringen in september zou dan ook betekenen dat de auto al op redelijk korte termijn wordt onthuld, ergens in de komende maanden.

Met een nieuwe Passat ziet Volkswagen als een van de weinige merken nog heil in een redelijk traditionele middenklasser. Wel onder bepaalde voorwaarden, trouwens, want de nieuwe Volkswagen Passat komt er alleen als stationwagen. Skoda lijkt met de extra ruime Superb een uniek plekje in deze klasse te hebben gevonden. Het is dan ook niet gek dat ook die auto een opvolger krijgt, hier wel in liftback- én stationwagenvorm. De Superb en de Passat worden straks allebei in een Volkswagen-fabriek in Bratislava, Slowakije gebouwd. De Passat en de Superb lopen nu nog op twee verschillende plekken van de band, te weten Emden (aan de overkant van de Eems) en Kvasiny, Tsjechië. De marktintroductie van de Superb laat nog wat langer op zich wachten, maar moet toch ook nog in 2023 plaatsvinden.

De nieuwe Volkswagen Passat en Skoda Superb kwamen allebei al geregeld in gecamoufleerde vorm voorbij.