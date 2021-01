Nieuwe Volkswagen Multivan in beeld

Al enige tijd test Volkswagen een auto die vooralsnog wordt aangeduid als de T7. Die ingepakte T7 leek aanvankelijk de opvolger te worden van de huidige T6, maar niets is minder waar. De huidige Transporter blijft als bedrijfswagen bestaan, maar krijgt een nieuwe personenversie naast zich. Dat betekent dat de Multivan wordt losgeweekt van de Transporter-familie en nu is een eerste teaserplaat van die nieuwe balzaal op de digitale kanalen verschenen.

De nieuwe Multivan, waarvan nog even de vraag is of die daadwerkelijk zo gaat heten, wordt meer dan slechts 'de nieuwe Multivan'. Waar het huidige type natuurlijk al voor meer comfort zorgt dan de eenvoudigere personenversies van de Transporter, mikt Volkswagen met zijn opvolger meer dan ooit op verwennerij. "De T7 wordt alleen aangeboden als Multivan. We hebben compromisloos het comfort en de afmetingen van een personenauto met de ruimte en variabiliteit van een bestelwagen gecombineerd", zo zei Volkswagen Sales-topman Heinz-Jürgen Löw onlangs in een interview met het Duitse Automedienportal.

De nieuwe T7 Multivan, die ook als spiritueel opvolger van de Sharan lijkt te gaan dienen, krijgt ogenschijnlijk scherp gesneden en opvallend platte koplampen in zijn snuit. Schuifdeuren zijn omwille van een gemakkelijke instap van de partij. Meer details verwachten we later dit jaar. De Multivan heeft een koets waarbij het front optisch minder versmolten is met de rest van de koets. Daarnaast knipt Wolfsburg de A-stijl in twee delen op en vult het de ruimte ertussen met een extra zijruitje. Iets dergelijks kennen we natuurlijk de Citroën C4 Space Tourer. Overigens heeft Volkswagen in China al een soort Sharan-opvolger op de menukaart staan in de vorm van de Viloran.

De 'T6' Transporter mag dus na het verschijnen van de nieuwe Multivan nog even mee als bedrijfswagen. Hoewel de T6 in 2015 werd gepresenteerd, is het onderhuids een doorontwikkeling van de uit 2003 stammende T5. Wanneer exact de elektrische productieversie van de I.D. Buzz aan het bedrijfswagengamma van Volkswagen wordt toegevoegd, zal nog moeten blijken