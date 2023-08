Jarenlang was de Volkswagen California gebaseerd op de Transporter, maar de nieuwe wisselt van basis. De nieuwe California is straks namelijk de kampeerautoversie van de T7 Multivan. Dat je daar naast de Eiffel ook prima de Nürburgring mee kan verkennen, blijkt uit deze spionageplaten waarop de nieuwe Volkswagen California al zeer goed te zien is.

Volkswagen neemt een vooruitblik op de nieuwe California mee naar de Caravan Salon in Düsseldorf die deze vrijdag zijn deuren opent. De nieuwe California is zoals onlangs duidelijk werd geen kampeerautoversie van de Transporter meer, maar van de T7 Multivan. Er is de laatste tijd dan ook heel wat veranderd in Volkswagens 'busjesland'. Zo is bedrijfswagen Transporter er nog naast personenautobus T7 Multivan en levert Volkswagen ook de elektrische ID Buzz en de eveneens altijd elektrisch aangedreven ID Buzz Cargo. Daarbij komt er op termijn een écht nieuwe Transporter. Die wordt weer gebaseerd op de Ford Transit. Zijn we er nog?

Terug naar de California. Net als de huidige op de T6.1 gebaseerde California krijgt de California op T7 Multivan-basis een hefdak en een volledig op kampeerpret gericht interieur. Reken op draaibare voorstoelen, een uitklaptafel, een keukenblok, handige opbergvakken en natuurlijk de mogelijkheid om in de California enigszins fatsoenlijk te kunnen slapen. De nieuwe California komt onder meer als plug-in hybride en wordt door Volkswagen ogenschijnlijk uitvoerig getest op een plek waar je de kampeerauto hooguit tijdens de Touristenfahrten tegenkomt: de Nürburgring-Nordschleife. Overigens mikken we erop dat de nieuwe vakantiebus buiten Nederland ook met reguliere benzine- en dieselmotoren geleverd gaat worden. Overigens is ook de kleine broer van de Multivan - de Caddy - er als California.