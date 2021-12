Nieuwe Volkswagen Amarok in 2023 te koop

Volkswagen trekt in 2022 het doek van de nieuwe Amarok. De volgende generatie Amarok wordt een broertje van de nieuwe Ford Ranger en is op een tweetal nieuwe schetsen weer net een fractie beter in beeld gebracht.

Volkswagen breidt zijn bedrijfswagengamma volgend jaar uit met de elektrische ID Buzz, maar ook aan de andere kant van zijn bedrijfswagengamma vindt grondige vernieuwing plaats. De huidige uit 2010 stammende Amarok wordt na twaalf jaar namelijk vervangen door een nieuwe generatie. In tegenstelling tot het huidige model is de nieuwe Amarok niet helemaal door Volkswagen ontwikkeld. Sterker nog, vooral Ford is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de nieuwe Amarok. De nieuwe Amarok wordt dus een broertje van de nieuwe Ranger en dat is het gevolg van een samenwerking die Ford en Volkswagen aangingen die ook verklaart waarom de nieuwe Ford Tourneo Connect eigenlijk een Volkswagen Caddy is.

Ook de geboorteplaats van de pick-up wijzigt. De nieuwe Amarok zal niet zoals het huidige model gebouwd worden in Duitsland (Hannover) of Algerije (Relizane), maar in het in Zuid-Afrika gelegen Silverton. Inderdaad, zij aan zij met de Ranger. Hoewel Volkswagen de nieuwe Amarok in 2022 presenteert, verschijnen de eerste exemplaren pas in de loop van 2023 op de weg.

Ondanks dat de Amarok zijn basis met de Ranger deelt, lijkt de auto zowel vanbuiten als vanbinnen minder op zijn Ford-broertje dan de reeds genoemde Tourneo Connect. Hoewel we in het interieur net als in de Ranger een groot verticaal georiënteerd display in de middenconsole zien, is de vormgeving van het dashboard wel redelijk eigen. Dat geldt ook voor het uiterlijk van de pick-up. Hoewel je in de raampartij straks ongetwijfeld de Ford-genen herkent, krijgt de Amarok een eigen front.