De Smart #1 is in Nederland al in diverse smaken te bestellen. De achterwielaangedreven Smart #1 Pro+ en Premium hebben een 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor op de achteras die zijn energie put uit een 62 kWh accupakket. Voor meer elektropit kun je de Brabus-versie bestellen. Die heeft hetzelfde accupakket, maar zijn dankzij twee samen 428 pk en 543 Nm sterke elektromotoren vierwielaangedreven. Smart introduceert nu een nieuwe vierwielaangedreven variant die luistert naar de naam Pulse.

De Smart #1 Pulse heeft net als de Brabus-variant twee samen 428 pk krachtige elektromotoren en de bekende 62 kWh accu. Die combinatie is goed voor een elektrisch bereik van tot 400 kilometer. In 4,5 seconden zit de Smart #1 Pulse op een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 180 km/h. Hoewel hij net zo krachtig is als de Brabus-versie, neemt hij iets langer de tijd voor de 0-100-sprint. In 4,5 seconden zoemt de #1 Pulse naar een snelheid van 100 km/h, de Brabus-variant klaar dat klusje in 3,9 seconden.

De standaarduitrusting van de Smart #1 Pulse omvat onder meer een 360-graden camera, het Halo-dak geheten glazen dak, een 1-inch head-updisplay en een elektrisch te openen achterklep. Een warmtepomp is van de partij. Snelladen kan met tot 150 kW.

De Smart #1 Pulse komt in de herfst van dit jaar beschikbaar en gaat in Nederland €46.395 kosten. Smart geeft al aan dat later meer nieuwe versies volgen.

Ook is er nieuws voor de Smart $1 Pro+. Die kan voortaan namelijk 22 kW in plaats van 7,4 kW AC-laden. De Smart #1 Pro+ 22 kW gaat €42.395 kosten en is vanaf begin juli in Nederland beschikbaar. Later haalt Smart overigens ook deze #3 naar Nederland.