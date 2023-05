Nieuwe Toyota Yaris Cross is niet wat je denkt

De Toyota Yaris Cross is pas drie jaar oud maar toch presenteert Toyota nu al een compleet nieuwe. De nieuwe Toyota Yaris Cross die in dit artikel de hoofdrol speelt, gaat de bekende cross-over echter niet vervangen. Hoe zit dat?

Zo'n drie jaar geleden vulde Europa zijn Europese leveringsgamma aan met de Yaris Cross. Die compacte cross-over deelt zijn variant van Toyota's modulaire TNGA-platform met de Yaris en is bepaald nog geen oudgediende. Toch is er nu al een volledig nieuwe Toyota Yaris Cross, maar die heeft behalve met zijn naam bijna letterlijk geen moer te maken met het gelijknamige model dat je in Nederland kunt kopen.

De Toyota Yaris Cross die zojuist is onthuld, is de zoveelste vrucht van de innige samenwerking tussen Toyota en dochtermerk Daihatsu. Hij staat dan ook op het DNGA-B-platform, de variant van het Daihatsu New Global Architecture-platform die ook onder auto's zit als de Toyota Yaris Ativ en de Daihatsu Xenia-, Toyota Avanza-, Veloz- en Perodua Alza-vierling. De door Toyota Astra Motor - de Indonesische tak van Toyota - gepresenteerde compacte cross-over is 4,31 meter lang en is daarmee pak 'm beet 10 centimeter langer dan 'onze' Yaris Cross. De wielbasis van de voor markten in Oost-Azië bestemde Yaris Cross bedraagt 2,62 meter en overtreft daarmee die van de Europese Yaris Cross met 6 centimeter. Daarmee is deze nieuwe Yaris Cross dus een klein maatje groter dan het model dat al zo'n drie jaar in Europa te koop is.

De Toyota Yaris Cross is afhankelijk van het land waar hij verkocht gaat worden leverbaar met een 106 pk sterke 1.5 én met een 91 pk krachtige 1.5 die in een hybride aandrijflijn samenwerkt met een 80 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen: 111 pk. De accu van de hybride Yaris Cross heeft een capaciteit van 0,7 kWh. De genoemde 1.5's zijn opvallend genoeg totaal andere 1.5's dan die je vindt in de Toyota's, al of niet hybride, die in Europa worden geleverd. Het zijn namelijk geen driepitters, maar viercilinders.

Ook wat vormgeving betreft wijkt deze Yaris Cross af van het gelijknamige model dat de Europese showrooms bevolkt. Enigszins gechargeerd gezegd lijkt dit nieuwe model op een gekrompen versie van de Toyota RAV4.

Je voelt hem al aankomen: deze Toyota Yaris Cross komt niet naar Europa. Vind jij deze Yaris Cross beter ogen dan het model dat je hier kunt kopen? Waarom wel, of waarom niet?