Nieuwe Toyota Urban Cruiser: meer Suzuki dan Toyota

Ken je de Toyota Urban Cruiser nog? Die zeer vroege compacte cross-overachtige van Toyota? Die heeft nu een nieuwe afstammeling. Dit is de nieuwe Toyota Urban Cruiser, alhoewel hij minder nieuw is dan je denkt en eigenlijk ook helemaal geen Toyota is. Hoe zit dat?

Voordat auto's als de Renault Captur, Peugeot 2008 en zelfs de Nissan Juke bij de dealers stonden, kon je in Nederland al bij Toyota terecht voor een kleine cross-over achtige. In 2008 stelde Toyota de Urban Cruiser aan het Europese publiek voor, een met Yaris-techniek doorspekte compacte cross-over die een jaar eerder al in thuisland Japan als Toyota Ist op de markt verscheen en die in de Verenigde Staten door Toyota's 'jongerenmerk' Scion als xD aan de man werd gebracht. De Urban Cruiser hield het in Nederland tot 2014 vol en kreeg geen directe opvolger. Ook elders in de wereld verdween modelnaam Urban Cruiser, maar niet permanent. Sterker nog, er is nu wéér een nieuwe.

In 2020 werd duidelijk dat Toyota modelnaam Urban Cruiser uit de mottenballen zou trekken voor een nieuwe compacte cross-over die in 2021 verscheen. Die Toyota Urban Cruiser was eigenlijk helemaal geen Toyota. Die voor de Indiase markt bestemde Urban Cruiser was namelijk een optisch gewijzigde Vitara Brezza van Maruti Suzuki. Die vertimmerde Suzuki hield het niet lang vol. De Vitara Brezza werd gefacelift en heet nu Brezza en het Toyota-derivaat verdween. Maar er kwam iets voor in de plaats. Suzuki toverde in 2022 namelijk deze Grand Vitara uit de hoge hoed en van die iets grotere SUV-achtige kreeg Toyota ook een derivaat: de Urban Cruiser Hyryder. Die auto vindt nu ook zijn weg naar Zuid-Afrika en verliest onderweg het Hyryder-deel van zijn naam.

De Toyota Urban Cruiser is het zoveelste resultaat van de steeds inniger wordende samenwerking tussen Suzuki en Toyota. Daarnaast illustreert -ie voor de liefhebber van automobiele curiosa en uiterst triviale wetenswaardigheden hoe modelnamen van markt tot markt kunnen verschillen. Waarom 'Hyryder' in Zuid-Afrika niet wordt toegepast? Dat heeft mogelijk te maken het het feit dat de Urban Cruiser er - in tegenstelling tot in India - niet met een hybride aandrijflijn is te krijgen. Die hybride hardware is overigens afkomstig van Toyota zelf, terwijl de rest van de Urban Cruiser Hyryder en Grand Vitara helemaal Suzuki is. In Zuid-Afrika heeft de Toyota Urban Cruiser altijd een 105 pk en 138 Nm krachtige turboloze 1.5. Een Suzuki-machine. Die valt te koppelen aan een handgeschakelde vijfbak en aan een viertraps automaat.

Andere voorbeelden van auto's die zowel als Suzuki als Toyota door het leven gaan zijn natuurlijk de hier bekende Suzuki Across en Swace, achtereenvolgens een Toyota RAV4 en een Corolla Touring Sports. De Suzuki Baleno is er als Toyota Glanza en Starlet en de Toyota Belta als Suzuki Ciaz. Meer voorbeelden? Zeker. Ken je de Suzuki Landy? Dat is in feite een gewoon een Toyota Noah. De nieuwe Suzuki Celerio wordt weer door Toyota verkocht als Vitz.