Nieuwe Toyota Prius komt mogelijk al snel

De Toyota Prius is de boeken in gegaan als een van de absolute hybridepioniers. Met de in 1997 gepresenteerde eerste generatie Prius had Toyota de eerste in massa geproduceerde hybride in handen. Huh, in 1997? Zeker, de eerste Prius verscheen zo'n drie jaar voor hij naar Europa kwam al in thuisland Japan op de markt. Inmiddels is de Prius al enige tijd met zijn vierde generatie bezig. Zeven jaar, om precies te zijn. De Prius en zijn optisch en technisch afwijkende plug-in hybride broer zijn al gefacelift en dat betekent dat de volgende stap in de Prius-tijdlijn de komst van een nieuwe generatie is. Toyota kondigt middels drie platen de komst aan van een auto die 'de hybride' opnieuw moet uitvinden. Al op 16 november wordt die onthuld, en als het inderdaad de nieuwe Prius is valt dat gezien de historie van het model best te bestempelen als 'een dingetje.'

Niet alleen het 'hybride reborn' dat we op twee designschetsen zien doet ons vermoeden dat we op 16 november de nieuwe vijfde generatie Toyota Prius te zien krijgen. Het nieuwe model heeft namelijk een druppelvormig silhouet en een naar achteren toe sterk oplopende schouderlijn. Opvallend is dat Toyota de Prius voor het eerst in jaren een vorm van het familiegezicht geeft. Waar de Prius de afgelopen jaren altijd een sterk eigen gezicht had, lijkt het nieuwe model een front te krijgen dat je kent van de bZ-modellen. Of Toyota naast met een hybride Prius voor het eerst ook met een volledig elektrische variant komt die het aan het bZ-label hangt? Wie al het zeggen. Anderzijds is het goed mogelijk dat Toyota met de nieuwe Prius alles op alles heeft gezet om er de meest efficiënte hybride ter wereld van te maken en zich derhalve niet heeft laten afleiden door de auto ook klaar te stomen voor de komst van een elektrische aandrijflijn.

Hoe dan ook, op 16 november weten we of we überhaupt met de nieuwe Prius te maken hebben. Dan wordt ook meer duidelijk over de aandrijflijnen, dus ook over de mogelijke terugkeer van een plug-in hybride variant. In Nederland zijn vanaf 2000 bijna 48.000 exemplaren van de Prius verkocht. In 2009 had de auto zijn topjaar, toen verlieten 8.326 stuks de Nederlandse showrooms. De afgelopen jaren zijn de Prius-verkopen in Nederland bijzonder sterk afgenomen, onder meer door de komst van modellen van andere merken met hybride aandrijflijnen. Daarnaast heeft de hybride Auris en later Corolla binnen het Nederlandse Toyota-gamma voor uiterst heftige concurrentie gezorgd. In 2014 daalden de Prius-verkopen van 3.730 stuks in 2013 naar slechts 286 exemplaren. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de komst van de hybride tweede generatie Auris die medio 2013 naar ons land kwam.