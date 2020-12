Nieuwe Toyota Mirai nader toegelicht

De nieuwe Toyota Mirai maakt begin 2021 zijn opwachting bij de Nederlandse dealers. Toyota maakt in aanloop naar de marktintroductie meer bekend over de waterstofauto.

Met de tweede generatie van de Toyota Mirai hopen de Japanners een breder publiek aan de waterstofauto te krijgen. Onder meer een scherper en minder controversieel uiterlijk moet men over de streep trekken, maar ook de specificaties zijn aanzienlijk beter dan voorheen. Het was al bekend dat de Mirai voortaan een actieradius heeft van rond de 650 km, 30 procent meer dan bij de vorige. In totaal bieden drie tanks ruimte voor 5,6 kilo waterstof. De vermogensdichtheid bedraagt volgens Toyota nu 5,4 kW per liter. Daarbij weten we nu ook dat de elektromotor in de Mirai 174 pk vermogen loslaat op de achterwielen.

De nieuwe Mirai moet duidelijk beter rijden dan z'n voorganger, onder meer omdat Toyota het gewicht van de brandstofcel en aanverwante componenten heeft weten te verlagen. De auto is bovendien stijver dan voorheen, heeft onder meer een nieuwe multilink-ophanging aan de voor- en achterzijde en heeft dikkere stabilisatorstangen. Ook is de Mirai 6,5 cm lager geworden en 14 cm langer. De extra lengte zit 'm vooral in de wielbasis, want die groeide met 14 cm. In totaal strekt de Mirai zich uit over net geen 4,78 meter. Dat de auto lager en langer is dan voorheen, moet verder bijdragen aan rijeigenschappen die volgens Toyota 'vergelijkbaar zijn met die van een traditionele benzineauto met de motor voorin'. Ook is er nu een 50:50-gewichtsverdeling. Tenslotte troont de Mirai op 19- of 20-inch wielen.

De nieuwe Mirai staat in maart 2021 bij de dealer vanaf minstens €65.995. Liever zakelijk rijden? In 2021 betaal je 12 procent bijtelling voor de waterstofauto. Benieuwd naar onze eerste ervaringen met de Mirai, lees dan zeker AutoWeek 50 die vanaf vandaag in de winkel ligt!