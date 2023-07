Nieuwe Toyota Land Cruiser (Prado): bonkig en retro

Toyota heeft een volledig nieuwe Land Cruiser (Prado) in de ontwikkelingskamers staan. Over enkele dagen beleeft de nieuwe offroader zijn publieksdebuut, maar niet voordat Toyota nog een teaserplaat vrijgeeft die bevestigt dat de SUV een historisch verantwoord licht retrosausje over zich krijgt uitgegoten.

De full size Toyota Land Cruiser werd medio 2021 aan een compleet nieuwe generatie geholpen en binnenkort wordt ook zijn kleinere maar minstens zo offroadwaardige broer volledig vernieuwd. We hebben het dan over de auto die elders in de wereld Land Cruiser Prado heet, maar die in Nederland simpelweg als Land Cruiser door het leven gaat. In de ochtend van 2 augustus (Japanse tijd) beleeft de nieuwe Land Cruiser zijn debuut. Om de gemoederen op te warmen slingert Toyota nog een tweetal teaserplaten de wereld in.

Een eerder door Toyota getoonde schimmige afbeelding van de opvolger van de Land Cruiser Prado maakte al duidelijk dat het nieuwe model - net als de nieuwe Lexus GX overigens - behoorlijk hoekig is . Zo hoekig zelfs, dat het model ons behoorlijk deed denken aan eerdere Land Cruisers, met name die uit de jaren 80. Op een nieuwe teaserplaat is een stukje van het front van de nieuwe Land Cruiser naast dat van de tussen 1980 en begin jaren 90 verkochte J60-generatie van de Land Cruiser te zien. Dat is niet zomaar. De nieuwe Toyota heeft hoekige koplampen die enigszins doen denken aan de sealed beam-exemplaren in de snuit van de Amerikaanse Land Cruiser J60. Tussen de koplampen zit een minstens zo hoekig vormgegeven grille.

Waarschijnlijk deelt deze nieuwe Land Cruiser zijn basis met de reeds genoemde Lexus GX. Dat was immers altijd de Lexus-versie van de Land Cruiser Prado. Normaliter kwam de Toyota Land Cruiser Prado eerst waarna de GX volgde. Ditmaal lijken Lexus en Toyota die volgorde te hebben omgedraaid. Volgende week weten we meer. De huidige Land Cruiser (Prado) is in Nederland leverbaar als drie- en als vijfdeurs en heeft een vanafprijs van bijna €113.000.