Nieuwe Toyota Land Cruiser: mild-hybride én voor Nederland

Na 14 jaar mag de Toyota Land Cruiser Prado met pensioen. Dit is zijn opvolger. De nieuwe Toyota Land Cruiser is bonkig, overladen met retro-elementen en krijgt voor het eerst in het bestaan van de modellijn een geëlektrificeerde aandrijflijn. Goed nieuws: hij komt ook naar Nederland!

Highlights Toyota Land Cruiser

Na 14 jaar opvolger voor Land Cruiser Prado

Hoekig en sterk retro-design

First Edition met klassieke, ronde koplampen

Modernere techniek, waaronder mild-hybride

In eerste helft 2024 in Nederland

De Toyota Land Cruiser-familie is er een die mogelijk voor wat verwarring veroorzaakt. 'De huidige Land Cruiser bestaat toch pas een paar jaar?' - horen we je denken. Klopt als een bus. De Land Cruiser die in 2021 tot op het kleinste moertje werd vernieuwd, is de full size Land Cruiser (J300) die in Nederland en die in grote delen van de wereld leverbaar is. De nieuwe Toyota Land Cruiser die in dit artikel de hoofdrol speelt, is de opvolger van het model dat in Nederland simpelweg Land Cruiser heet maar dat elders in de wereld als Land Cruiser Prado (J150) door het leven gaat. In de markten waar de grootste Toyota Land Cruiser (de J300 dus) niet leverbaar is, zal de Prado-opvolger weer als Land Cruiser door het leven gaan.

Klein is deze nieuwe Toyota Land Cruiser natuurlijk niet. Sterker nog, hij is met zijn lengte van 4,92 namelijk slechts enkele centimeters korter dan zijn grotere broer. Net als die grotere Land Cruiser (J300) staat deze nieuwe Prado-opvolger op een ladderchassis van de GA-F-familie. Deze splinternieuwe Land Cruiser die ook naar Nederland komt, heeft technisch nog meer gemeen met deze onlangs gepresenteerde splinternieuwe Lexus GX. De verwantschap met die auto is als je kijkt naar de raampartij, de knik in de schouderlijn en de raamstijlen kijkt evident. Het is overigens opvallend dat die nieuwe GX - feitelijk Lexus' versie van deze Land Cruiser - eerder kwam. Eerdere generaties van die Lexus GX verschenen namelijk ná het origineel van Toyota, maar deze keer was de Lexus GX eerder.

Goed, terug naar de Land Cruiser. Hij is 1,98 meter breed, 1,87 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,85 meter. Het ladderframe is 50 procent stijver dan dat van de uitgaande Land Cruiser Prado, de erop geschroefde carrosserie is stijver en het frame zelf is 30 centimeter hoger. Stuk voor stuk zaken die de offroader volgens Toyota comfortabeler maakt en betere rijeigenschappen geeft, zowel op als naast het asfalt.

Daarbij krijgt de Toyota Land Cruiser voor het eerst elektrisch aangestuurde stuurbekrachtiging die volgens de Japanners minder terugslag oplevert op ruwer terrein. Daarbij opent het nieuwe platform de poorten voor de komst van nieuwe passieve en actieve veiligheidssystemen, waaronder Lane Tracing Assist. Ook nieuw is een systeem dat Toyota Stabiliser Disconnection Mechanism (DSM) noemt. Dat bestaat uit een ontkoppelbare stabilisatorstang aan de voorzijde dat met name in het terrein een steentje moet bijdragen. Dankzij de Multi-Terrain Monitor kun je ook zien wat er zich onder de auto afspeelt.

Design: heritage

Leuk die nieuwe techniek, maar de Toyota Land Cruiser zélf is natuurlijk een grote visuele attractie. De Land Cruiser is - net als de Lexus GX - een opvallend hoekige en daarmee bonkige verschijning. Anders dan de GX is de Land Cruiser overladen met retro-elementen. De Land Cruiser-bloedlijn gaat gelukkig voor Toyota ver genoeg terug voor een flinke ideeënvijver om uit te vissen.

Zo nemen we in het zowel het front als de kont invloeden waar van met name de Land Cruiser J80-reeks en in mindere mate van de J60. Die ontwerpcocktail van oud en nieuw in ieder geval een geheel eigen gezicht. De stijl van het model doet ons ook enigszins denken aan de FJ Cruiser. Dat is niet heel vreemd, ook die auto was immers behoorlijk met klassieke Land Cruiser-elementen doorspekt. Mocht je onverhoopt schade hebben, dan zijn diverse carrosseriedelen volgens Toyota eenvoudig te vervangen voor nieuwe exemplaren. Slim.

Interieur

Net als aan de buitenkant domineren rechte, strakke lijnen ook het interieur van deze nieuwe Land Cruiser. De enige ronde elementen zijn de uitstroomopeningen aan weerszijden van het dashboard, het stuurwiel, de keuzeknop voor de verschillende rijmodi en kleine draaiknoppen in de centrale ventilatieroosters. De robuuste vormgeving wordt gecombineerd met een digitaal instrumentarium achter het stuurwiel en een flink infotainmentsysteem hoog in de middenconsole. Voor onder meer de klimaatregeling mag je je wenden tot fysieke knoppen.

De nieuwe Toyota Land Cruiser komt als vijf- en als zevenzitter beschikbaar. Of er net als van de Prado ook een driedeursversie komt, betwijfelen we.

Mild-hybride

De Toyota Land Cruiser komt in Europa met een 2.8 liter dieselmotor beschikbaar. Die machine is 204 pk sterk en lijkt de machine te zijn die in 2020 in zijn voorganger werd geïntroduceerd en die ook in de Hilux is te krijgen. In die twee modellen is -ie goed voor 500 Nm. De 2.8 is altijd aan een overigens nieuwe achttraps automaat geknoopt en de SUV mag met die hardware tot 3.500 kilo trekken. De nieuwe Land Cruiser komt later ook met een mild-hybride aandrijflijn naar Europa. Die bestaat uit dezelfde 2.8, al is het geheel dan voorzien van 48v mild-hybridetechniek.

Onlangs schreven we over de Toyota Hilux die over een mild-hybride 2.8 kwam te beschikken. We gaan er vanuit dat het die hardware is die ook in de mild-hybride Land Cruiser komt te liggen.

First Edition

Er wordt tegenwoordig geen nieuw model meer gelanceerd zonder speciale introductieversie en dus krijgt ook de nieuwe Toyota Land Cruiser er een. Die heet First Edition en Toyota slaat de orderboeken van die variant in oktober open. Er komen er 3.000 van naar Europa. Je herkent ze aan speciale ronde koplampen - de reguliere versies krijgen plattere en rechthoekige exemplaren - en aan de two-tone kleurstelling Sand en Smokey Blue.

Prijzen en specificaties met betrekking tot de Nederlandse markt volgen later. In de eerste helft van volgend jaar komen de eerste exemplaren naar Europa.