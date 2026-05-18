Nieuwe Toyota Hilux nu ook als diesel: op grijs kenteken even duur als Electric

Ongeveer even duur als Electric, met meer zitplaatsen

Joas van Wingerden
De nog behoorlijk verse Toyota Hilux werd eerder al als Electric op de prijslijst gezet, nu is ook de mild-hybride dieselversie van de partij. Die wordt volgend jaar als bedrijfswagen nog wat aantrekkelijker.

Wie in de markt is voor een Toyota Hilux maar die niet als bedrijfswagen wil rijden, is sinds kort een stuk voordeliger uit dan vroeger. Dat komt door de komst van de volledig elektrische Toyota Hilux, die er als vijfzits met achterbank op geel kenteken is vanaf €69.395 inclusief btw. Dat terwijl een Hilux diesel op geel kenteken ruim al jaren meer dan een ton kost. Dat laatste blijft het geval, ook bij de nieuwe Toyota Hilux met dieselmotor, die op geel kenteken maar liefst minimaal €146.295 kost. Wil je toch vijf zitplaatsen, maar ga je voor de bedrijfswagenversie, dan zakt de prijs ineens naar een met de Electric vergelijkbaar niveau. Met natuurlijk als groot verschil dat je 'm dan op grijs kenteken rijdt.

De Toyota Hilux is er met de 204 pk sterke 2.8 mild-hybride diesel als bedrijfswagen vanaf €67.014,95 incl. en dan heb je meteen de dubbele cabine (Double Cab) met vijf zitplaatsen. Die komt alleen nu nog niet in aanmerking voor btw-teruggave bij zakelijke aanschaf. Volgend jaar is dat wél het geval. Het natuurlijk scheelt aanzienlijk in de prijs, want exclusief btw kost hij nog €58.826. Even wachten kan in die zin dus interessant zijn. Helaas is de dieselversie van de Hilux er niet zoals de Electric ook als tweepersoons Van, die nu al in aanmerking voor btw-teruggave zou komen. Hier lees je meer over de Toyota Hilux.

