Nieuwe Toyota Hilux: mild-hybride, elektrisch én waterstof!

Als er een Toyota opgewassen is tegen het rauwe ramwerk, dan is het wel de Hilux. Maak kennis met de nieuwe Toyota Hilux. Die komt met een mild-hybride dieselmotor, maar ook als EV én met een brandstofcel!

Onlangs vingen we een glimp op van de nieuwe Hilux en die volledig nieuwe generatie Toyota Hilux is nu in z’n geheel onthuld. We hebben hier te maken met alweer de negende generatie van het werkpaard. Daar pakt Toyota behoorlijk mee uit. Het uitgaande model was de eerste Hilux ooit met een geëlektrificeerde aandrijflijn (mild-hybride) en met de nieuwe gaan de Japanners verder. Veel verder.

De nieuwe Toyota Hilux komt natuurlijk ook met een mild-hybride dieselmotor beschikbaar, maar daar houdt de elektrificatie niet bij op. Er komt namelijk ook een elektrische Toyota Hilux BEV. Sterker nog: die komt al aan het eind van het eerste kwartaal van 2026 en komt daarmee zelfs eerder dan de mild-hybride variant. Die staat voor het derde kwartaal gepland. Daarnaast komt Toyota in 2028 zelfs met een Hilux FCEV. Inderdaad: een elektrisch aangedreven variant met een brandstofcel. Die lust dus waterstof.

Elektrische Toyota Hilux BEV

De elektrische Toyota Hilux BEV heeft een 59,2 kWh lithium-ionaccu en beschikt zowel voor als achter over een elektromotor. De voorwielen hebben 205 Nm tot hun beschikking, de achterwielen 269 Nm. De altijd vierwielaangedreven Hilux BEV heeft een maximaal laadvermogen van 715 kilo en mag 1.600 kilo trekken. Een kilometervreter is het natuurlijk niet, een slimme pick-up om in stedelijk gebied (milieuzones!) of natuurgebieden in te zetten wél. Het elektrisch bereik bedraagt 240 kilometer (WLTP). Snelladen kan met 150 kW. Let wel: het gaat hier om voorlopige specificaties.

Mild-hybride Toyota Hilux Hybrid 48V

De uitgaande generatie van de Hilux had al een mild-hybride 2.8 viercilinder dieselmotor en die maakt ook de overstap naar de nieuwe generatie. Technische specificaties van die machine meldt Toyota niet. Vooralsnog gaan we ervanuit dat het dezelfde 204 pk en 500 Nm sterke variant is zoals de Hilux die al kent. De mild-hybride versie is de smaak waar Toyota verkooptechnisch het meeste van verwacht. Fijn om te weten: de mild-hybride Hilux mag 3.500 kilo trekken.

Over de Hilux FCEV met brandstofcel meldt Toyota enkel dat daar later meer informatie over volgt. Toyota speelt al jaren met het idee van een Hilux die waterstof lust. Het liet al zeker driemaal eerder een prototype van een dergelijke versie zien.

Double Cab

Wat design betreft, gaat de Hilux ook een nieuwe fase in. De pick-up heeft relatief platte koplampen die hoog in het hoge front zijn geplaatst. Eronder treffen we de grille en een uitbundig geboetseerde voorbumper. De volledig elektrische versie heeft daarbij uiteraard geen traditionele grille. Ook herken je die elektrische versie aan zijn eigen lichtmetalen wielen. Ongeacht de gekozen variant heeft de Hilux een klep van de laadbak met meer welvingen en aan weerszijden van de achterbumper komen we slimme kleine 'treeplanken' tegen. Handig voor als je iets uit de laadbak moet halen, of erin moet klimmen.

In tegenstelling tot het uitgaande model komt de nieuwe Toyota Hilux alleen met dubbele cabine. Als zogeheten Double Cab dus, inclusief achterportieren. Wel komt de Hilux Double Cab als vijf- en als tweezitter. Die laatste heeft achterin de cabine dus niets dan vollaadbare ruimte. In de Hilux treffen we een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm met dezelfde diagonaal. Net als het exterieur is ook het interieur van de nieuwe Hilux een stuk moderner om te zien dan dat van het uitgaande model.