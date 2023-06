Nieuwe Toyota C-HR verschijnt over twee weken

Met de huidige C-HR liet Toyota zien goed in staat te zijn om een lekker apart gelijnde cross-over op de weg te zetten. Het credo 'no more boring cars' is de C-HR zo ongeveer op het lijf geschreven binnen Toyota, want behalve met zijn opvallende uiterlijk trok de C-HR met zijn prettige weggedrag de nodige positieve aandacht. Relatief grote schoenen om te vullen dus voor zijn opvolger. Die mag op 26 juni het stokje overnemen.

Voor het zover is, krijgen we alvast de bips van de nieuwe Toyota C-HR te zien, zij het in een schemerige omgeving. Het is immers een teaser. Het opvallendste detail is in elk geval al goed te zien: midden in de over de hele breedte lopende balk led-verlichting staat zowel de merk- als de modelnaam uitgeschreven en die zijn ook verlicht. Een lekker eigenzinnig detail! Reken maar dat er veel meer designtechnische creativiteit van je beeldscherm spat op de 26e juni. Spyshots maakten al duidelijk dat hij met zijn lijnenspel trouw blijft aan de C-HR Prologue die vorig jaar verscheen.

De nieuwe Toyota C-HR is straks hoe dan ook als hybride en plug-in hybride leverbaar, waarbij die laatste mogelijk dezelfde aandrijflijn krijgt als de nieuwe Prius. In dat geval wordt het een lekker potent verhaal, met 223 pk systeemvermogen. Een volledig elektrische C-HR is niet uitgesloten. Toyota liet immers al eens kort een elektrische conceptauto zien (de Small SU EV) die op een iets ander neusje na identiek lijkt aan de C-HR Prologue. Op 26 juni weten we in elk geval meer over de Toyota C-HR met verbrandingsmotoren.