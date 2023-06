Is de MPV dood? In Europa misschien bijna, maar ver buiten ons hoekje van de wereld is de carrosserievorm nog volop in leven. Kijk maar naar wat Toyota op MPV-vlak allemaal uitspookt. Vandaag maken we kennis met wéér twee nieuwe ruimtereuzen van het merk. Dit zijn de nieuwe Toyota Alphard en Vellfire.

Net als diverse andere grote autobouwers past Toyota zijn modellengamma volledig aan op de markt waar het actief is. Wie een ruimtelijke Toyota wil, kan in Nederland terecht bij ver-Toyota-de Stellantis-producten als de ProAce en ProAce City en de Verso-versies daarvan. Ver buiten de Nederlandse grenzen bestaat er echter een enorm aantal MPV-achtigen van het merk in. In alle soorten en maten. We noemen de Noah en Voxy, de Sienna, de HiAce, de Suzuki Ertiga-met Toyota-badges Rumion, de Avanza, de Veloz, de Sienta, de Calya, de Innova en de Roomy. Zelfs Toyota's luxemerk Lexus verkoopt een MPV. Vandaag vernieuwt Toyota zijn absolute ruimtelijke topduo: de Alphard en de Vellfire. De laatste daarvan is de sportiever vormgegeven variant van de eerste.

De Toyota Alphard en Vellfire zijn op een haar na 5 meter lang, hebben drie zitrijen en tot acht zitplekken en doen behoorlijk hun best om vooral de passagiers achterin te verwennen. Volgens Toyota moet het ruimtelijke tweetal dan ook niet alleen ingezet kunnen worden als 'super luxueus mobiel kantoor', maar ook als 'comfortabele privékamer'. De mogelijkheden zijn schijnbaar eindeloos.

De op de GA-K-versie van Toyota's TNGA-platformfamilie geplaatste MPV's zijn er met voor- en vierwielaandrijving en zijn vooralsnog met twee aandrijflijnen te krijgen. De eerste is een 2.5 viercilinder benzinemotor, de tweede een 250 pk krachtige hybride aandrijflijn die ook een 2.5 bevat. Later volgt ook een plug-in hybride aandrijflijn. Leuk weetje: de twee zijn maximaal 5 meter lang zodat je met de MPV's gebruik kunt maken van in Japan bestaande geautomatiseerde parkeergarages. De Vellfire is als enige ook met een geblazen 2.4 te krijgen die de 3.5 V6 van de vorige generatie vervangt.

De Vellfire en Alphard bieden op de tweede en derde zirij achtereenvolgens een halve en een hele centimeter meer beenruimte en zijn vanbinnen tot in de kleinste hoekjes en nisjes afgewerkt met ogenschijnlijk fraai materiaal en gestikt leer. Tegen het plafond vind je wat Toyota de Super-Long Overhead Console noemt, een flinke unit waarin onder meer uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem, verlichting en de knoppen om de klimaatregeling mee aan te sturen zijn verwerkt. Zit je achterin en wil je ergens voorin een raampje openen? Ook die mogelijkheid biedt de Super-Long Overhead Console. De balzalen hebben aan weerszijden een schuifdeur met - voor het eerst - een treeplank die automatisch uitschuift. Gordijntjes, zonneschermen en zelfs een groot glazen dak dat je in verschillende delen kunt afdekken zijn allemaal van de partij.

De Toyota Alphard is er in Japan vanaf omgerekend €34.810. Voor de Vellfire tik je er minimaal omgerekend €42.2300 af. Toyota gaat in zijn Inabe-fabriek in Japan maandelijks 8.500 stuks produceren. Daarvan zijn er naar verwachting 70 procent een Alphard en 30 procent een Vellfire.