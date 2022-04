Nieuwe SUV Ford betrapt: is dit de Mondeo-vervanger?

Aan de Europese carrière van de Ford Mondeo is officieel een eind gekomen. Hoewel Ford in China een nieuwe Mondeo heeft gepresenteerd en Ford het gat dat de Mondeo in Europa achter zich laat wil opvullen met een nieuw model, is nog altijd onduidelijk in welke vorm de Mondeo-vervanger zal opdrogen. Op deze set spionageplaten is een nieuwe SUV van Ford te zien die de speculatiemolen weer een slinger geeft.

Na een kleine dertig jaar kwam er begin 2022 officieel een eind aan het Europese bestaan van de Ford Mondeo. De traditionele middenklasser moet het vooralsnog zonder opvolger doen, al gaf Ford wel aan dat het op termijn met een nieuw model komt dat de Mondeo-leegte op gaat vullen. Die nieuwe Ford gaat in ieder geval geen Mondeo heten, al is dat direct vrijwel het enige zekere dat over de auto te zeggen valt. In de Verenigde Staten is een nieuwe SUV gekiekt die - in ieder geval Ford's thuisland - best eens de daar Fusion geheten Mondeo op zou kunnen volgen.

Ford knipte de in de Verenigde Staten Fusion geheten Mondeo al in 2020 uit het leveringsgamma. Het ligt gezien de populariteit van cross-overs en SUV's voor de hand dat Ford van de Mondeo geen traditionele sedan, liftback of stationwagen meer maakt. In China bracht Ford in korte tijd zowel de Evos als een geheel nieuwe Mondeo op de markt, twee middenklassers die volgens Ford niet naar Europa komen. Op deze spionageplaten - geschoten nabij Ford's ontwikkelingscentrum in het Amerikaanse Dearborn is een nieuwe SUV te zien waarin we subtiele designinvloeden van in ieder geval de Evos zien. Zo heeft ook deze SUV een opvallend opwaartse lijn in de schouderlijn en wijkt de verlichting aan de voorzijde af van de bekende volumemodellen van Ford. Natuurlijk is er een groot verschil: de auto op de foto's is veel meer een SUV dan de meer cross-overachtige Evos.

Het is echter niet ondenkbaar dat Ford in in ieder geval de Verenigde Staten de Fusion opvolging vindt in een nieuwe SUV-achtige, een auto die er een stap onder de Explorer komt te staan. Mogelijk dient de auto zelfs als vervanger van de Edge, een auto die in Nederland al in 2019 uit het leveringsgamma van Ford werd gehaald.

In China rijden overigens meer auto's met het 'nieuwe Ford-front' rond, denk aan de Equator en Equator Sport waar de gekiekte SUV erg veel van wegheeft. Ford lijkt zijn modellen wereldwijd meer een familiegezicht te willen geven. Zo gaf Ford de Focus in China aanvankelijk een facelift die de auto een geheel eigen front gaf, maar daar kwam de fabrikant onlangs weer op terug. Kijk dus niet gek op als het 'Chinese Ford-design' op meer auto's van het merk komt te zitten, waaronder op deze nieuwe SUV.

Lang verhaal kort: er is nog een boel onduidelijk over de uiteindelijke opvolger van de Mondeo. Deze nieuwe SUV gooit in ieder geval nieuw olie op het speculatievuur.