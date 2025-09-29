Ga naar de inhoud
Nieuwe supercar van Toyota en/of Lexus op de Nürburgring

GR GT3 en LFR?

6
Lexus LFR spyshots
Lexus LFR spyshotsLexus LFR spyshotsLexus LFR spyshotsLexus LFR spyshotsLexus LFR spyshotsLexus LFR spyshots
Joas van Wingerden

Toyota werkt aan een heuse supercar, die mogelijk ook als Lexus op de markt komt. Deze naar verluidt Toyota GR GT3 of Lexus LFR geheten sportieveling rijdt zijn ronden over de Nürburgring-Nordschleife.

Ruim een jaar geleden dook er op het circuit van Spa-Francorchamps een flitsend gelijnde Toyota met een heuse V8 op. Een auto die waarschijnlijk naar de naam Toyota GR GT3 luistert. Die naam komt niet helemaal uit de lucht vallen. Begin 2022, toch alweer dik 3,5 jaar geleden dus, onthulde Toyota een gelijknamig studiemodel. Het lijnenspel van de twee komt behoorlijk overeen.

Lexus LFR spyshots

Het zou goed kunnen dat we hier ook meteen een Lexus voor ons hebben. Althans, in elk geval de technische basis daarvan. De kans is groot dat er namelijk ook van Toyota's dochtermerk een versie van deze V8-supercar komt. Wellicht wordt dat de straatlegale homologatieversie. Die zou LFR heten en natuurlijk rechtstreeks in de bloedlijn van de LFA thuishoren. Mogelijk was de onlangs gepresenteerde Lexus Sport Concept een voorbode van hoe dat model er uiteindelijk uit komt te zien.

Je hoort het al; veel is nog altijd onzeker. Spannend is het hoe dan ook. Er gaan geruchten over ruim 600 pk vermogen voor de V8 in deze scheurneus. Overigens zit er mogelijk ook nog een elektrische supercar van Lexus in het vat.

