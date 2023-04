Nieuwe Subaru XV (Crosstrek) in heftig modderpak

Subaru's als de Outback en de Forester zijn in de Verenigde Staten al als extra avontuurlijke Wilderness-variant te krijgen en nu is ook Subaru's kleinste hoogpotige model in zo'n modderpak te bestellen. We hebben het dan natuurlijk over de nieuwe Subaru Crosstrek, een model waarvan je zijn voorgangers in Nederland kent als XV.

De Subaru Crosstrek Wilderness is volgens de Amerikaanse tak van het merk de ruigste Crosstrek die het ooit heeft gepresenteerd. De Crosstrek Wilderness heeft een aangepast en verstevigd onderstel en krijgt fabriek-af offroadrubber mee. De bodemspeling van de Crosstrek neemt daarmee toe tot bijna 24 centimeter, al is dat slechts een ruime centimeter meer dan bij de reguliere Crosstrek.

Natuurlijk is ook de Crosstrek Wilderness net als de gelijknamige uitvoeringen van zijn grotere broers volgehangen met zaken als uitbundige zwarte kunststof delen onderaan de portieren en boven de wielkasten. Ook de voor- en achterbumpers zijn rijkelijk met zwart kunststof bekleed. De Wilderness heeft een specifieke grille, speciaal lichtmetaal en opvallend vormgegeven mistlampen. Een kleine verzameling oranje accenten zorgt voor wat extra frivoliteit. In de Verenigde Staten heeft de Crosstrek Wilderness altijd een 185 pk en 240 Nm sterke 2.5 die zijn krachten via een CVT over alle vier de wielen verdeelt. Die automaat is aangepast voor avonturen buiten de gebaande paden en dankzij de komst van een oliekoeler voor de bakolie is het maximum trekgewicht volgens Subaru verdubbeld tot bijna 1.600 kilo.

De stoelen in de Crosstrek Wilderness zijn bekleed met waterafstotend materiaal dat Subaru 'StarTex' noemt. Verder zien we koperkleurige stiksels, Wilderness-logo's op de hoofdsteunen, all-weather-vloermatten en een makkelijk schoon te maken mat voor in de bagageruimte. Vooralsnog is helaas nog altijd niet helder of en wanneer we de nieuwe Subaru Crosstrek in Nederland als nieuwe Subaru XV mogen verwelkomen.