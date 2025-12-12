Filosa is niet echt nieuw, maar trad al in mei aan als opvolger van Carlos Tavares en daarmee topman van de op drie na grootste autobouwer ter wereld. Dat lijkt misschien leuk, maar is dat in dit geval zeker niet per definitie. Het gaat namelijk niet goed met Stellantis, dat wereldwijd kampt met tegenvallende verkoop- en winstcijfers en bovendien een bonte verzameling merken in huis heeft die elkaar niet altijd goed aanvullen. Dan denken we niet alleen aan de maar liefst 11 verschillende merken die Stellantis in Europa voert, maar ook aan het feit dat 10 van die 11 merken nagenoeg niets te maken hebben met de drie Amerikaanse Stellantis-merken en vice versa. Stellantis Noord-Amerika en Stellantis Europa zijn in feite twee verschillende autobouwers onder één dak, hoewel er natuurlijk altijd gekeken wordt naar manieren om de activiteiten wereldwijd samen te voegen en te stroomlijnen.

Andere focus

Volgens Reuters, dat met ingewijden sprak, is de grote operatie om Stellantis weer op de rails te krijgen nu echt begonnen. Waar Carlos Tavares nog vooral naar winst streefde en daarvoor naar verluidt desnoods succesvolle modellen schrapte en volgens de ingewijden ook concessies deed op het gebied van kwaliteit. Filosa zou de focus willen verleggen van die winstgevendheid naar verkoopcijfers (het laten draaien van de fabrieken), terwijl ondertussen wordt onderzocht hoe het bedrijf gezonder kan worden door te schrappen wat er niet werkt en te focussen op wat wel werkt. Investeerders en andere stakeholders zouden al begrip hebben getoond voor de mogelijkheid dat dit op korte termijn de winst kan drukken, als er dan op de lange termijn maar perspectief is op verbetering.

Alle merken levensvatbaar

Bij die plannen komt ook het schrappen van merken weer in beeld. En dat brengt ons bij Europa, want hier heeft Stellantis veel meer merken dan in de VS en die merken vullen elkaar ook niet altijd even goed aan. Dat is geen nieuws, maar zorgde al eerder voor geruchten. Iedereen die een beetje thuis is in de Europese autowereld, kan zo een paar Stellantis-merken aanwijzen die qua verkoopaantallen geen rol van betekenis spelen. Met name de in premiumhoek speelt dat, terwijl Lancia en DS ook nog naar min of meer dezelfde doelgroep vissen. Opel en Peugeot zorgen nog wel voor aantallen, maar vullen elkaar ook niet naadloos aan. Dat zal heus niet meteen betekenen dat één van die grote merken wordt geschrapt, maar wel dat er van alle merken een langetermijnvisie wordt gevraagd en de levensvatbaarheid van alle merken tegen het licht zal worden gehouden.