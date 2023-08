Nieuwe Skoda's Superb en Kodiaq tonen interieur

Skoda trekt zeer binnenkort het doek van de nieuwe Superb en Kodiaq. De interieurs van beide Skoda's zullen bij de onthulling niet meer voor grote verrassingen zorgen, want die krijgen we nu al duidelijk te zien.

Nog even en zowel de Skoda Superb als diens SUV-broer Skoda Kodiaq begint aan de volgende ronde. De nieuwe Superb en de nieuwe Kodiaq zijn al eens uitgebreid (in camouflagepak) vanbuiten getoond, maar nu worden de interieurs al geheel zonder verhullende plakkertjes erop getoond. Hoewel de twee tegelijkertijd verschijnen, allebei natuurlijk op het MQB-platform zijn gebaseerd én de middenklasse bedienen, krijgen ze wel twee verschillende cockpits.

De Skoda Superb (foto 1) heeft op zijn dashboard bijna over de hele breedte verticale spijltjes, waarin de ventilatieroosters vrijwel onzichtbaar geïntegreerd zijn. Bij de Kodiaq (foto 3) zien we een wat klassiekere opzet met duidelijk losstaande en omlijste ventilatieroosters. Het instrumentarium is juist bij de Superb wat klassieker omlijst dan bij de Kodiaq. Centraal in het dashboard is de insteek ook net iets anders; de Superb heeft ook hier ventilatierooster die optisch overlopen in de rest van het onderste deel van het dashboard. Bij de Kodiaq staan ze juist duidelijk los van de rest.

In beide auto's zien we fysieke draaiknoppen voor de klimaatregeling, fijn dus voor wie de sliders in andere Volkswagen Group-modellen helemaal niets vindt. Ook zijn er gewoon drukknoppen voor zaken als de achterruitverwarming en recirculatie. Daaronder tref je twee usb-c-poorten (45 W). Opvallend: er zit ook een usb-c-poort (15 W) ter hoogte van de achteruitkijkspiegel, handig als je een dashcam wilt monteren. Zowel de Skoda Superb als de Skoda Kodiaq krijgt een tot 12,9 inch groot centraal infotainmentscherm en een 10-inch digitaal instrumentarium en natuurlijk ook Skoda's nieuwste tweespaaks stuurwiel. Het kiezen van de rijrichting gebeurt overigens bij dat stuur, via een hendel aan de rechterkant. De middentunnel is daardoor lekker opgeruimd, zeker bij de Kodiaq, en in beide auto's tref je daar een extra opbergvak aan. De stoelbekleding bestaat uit 100 procent gerecycled textiel of milieuvriendelijk gelooid leer. De volledige onthulling van beide nieuwe Skoda's laat niet lang meer op zich wachten.