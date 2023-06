Nieuwe Skoda Superb als Combi én als liftback

Skoda heeft een druk jaar voor de boeg. Het werkt aan gefacelifte versies van de Scala en Kamiq en trekt in de herfst het doek van de volledig nieuwe Kodiaq én van de nieuwe Superb. Die laatste komt niet alleen als Combi, maar ook als liftback met een fikse achterklep. Dat is bijzonder!

Skoda is al even druk met het opwarmen van de gemoederen voor de nieuwe Kodiaq en Superb, die beleven namelijk in de herfst van dit jaar hun debuut. Skoda gaf eerder al aan dat de nieuwe vierde generatie Superb net als het huidige model beschikbaar komt als Combi, maar ook als liftback. Waarom dat toch bijzonder is? De nieuwe Superb zal zij aan zij met de volgende generatie Volkswagen Passat geproduceerd worden in Bratislava, maar de nieuwe Passat komt alleen nog als Variant op de markt.

De Skoda Superb Combi hebben we je al meermaals als ingepakt prototype laten zien. Dat belooft geheel volgens traditie weer een lel van een stationwagon te worden. Nu kunnen we je voor het eerst ook de nieuwe Skoda Superb 'liftback' laten zien. Aan het concept van die auto tornt Skoda maar weinig. We zien een gestrekte Tsjech met een flinke vijfde deur waarachter ongetwijfeld een behoorlijke bagageruimte schuilgaat. De huidige versie slokt als liftback 625 liter op.

De nieuwe Skoda Superb komt op waarschijnlijk iets opgefriste variant van het MQB-platform te staan en krijgt dus geen totaal nieuwe basis. Verwacht in ieder geval benzine- en plug-in hybride versies. Een volledig elektrische Superb komt er niet.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de eerste generatie Superb in 2002 zijn er in ons land verspreid over drie generaties bijna 25.000 stuks van verkocht. Daarmee is de Superb na de Octavia en Fabia de Skoda waarvan er in ons land de meeste exemplaren zijn geregistreerd. In 2016 had de Superb zijn topjaar, toen vonden in Nederland bijna 3.100 stuks een Nederlands adres.