Nieuwe Skoda Kodiaq in Superb komen dit jaar

Skoda meldt dat het in 2022 in totaal 731.000 auto's heeft afgeleverd. Door onder meer leveringsproblemen ligt dat aantal bijna 17 procent lager dan een jaar eerder, in 2021 waren het er immers nog bijna 880.000. De Octavia was met 141.100 geleverde exemplaren Skoda's populairste model gevolgd door de Kamiq (96.300) en Kodiaq (94.500). De Fabia was goed voor 92.800 exemplaren en de Karoq ging 87.700 keer over de balie. De Superb schopte het tot bijna 61.000 leveringen, de elektrische Enyaq iV tot 53.700. De Scala bleef op 39.500 stuks steken. Skoda levert naast die hier bekende modellen in nog de Kushaq, Slavia in India en de Rapid in China.

Interessanter is wellicht wat Skoda dit jaar allemaal gaat doen. Bepaald niet weinig, zo blijkt. Het merk bevestigt namelijk dat het dit jaar met volledig nieuwe generaties van de Skoda Superb en Kodiaq komt. De nieuwe Skoda Superb blijft trouw aan het bekende Superb-recept en dus wordt ook de vierde generatie Superb een lel van een praktisch ruimtewonder. We hebben de nieuwe Skoda Superb Combi al meermaals in camouflagepak gezien, maar er komt zeer waarschijnlijk ook weer een sedan. Een elektrische Superb verwachten we overigens niet. Ook hebben we je de nieuwe Skoda Kodiaq al eens als ingepakt testmodel in het openbaar gezien.

Het blijft in 2023 niet bij de komst van de nieuwe Superb en Kodiaq. Zo krijgen de in 2018 gepresenteerde Skoda Scala en een jaar later verschenen Skoda Kamiq dit jaar een facelift. Ook die vernieuwde Tsjechen hebben we je al in testkostuum laten zien. Meer toekomstplannen? Zeker. Zo bereidt Skoda zich dit jaar voor om in 2024 de Vietnamese markt te betreden. Skoda belooft verder de introductie van niet één, niet twee, maar drie nieuwe elektrische auto's vanaf 2026.