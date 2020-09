Nieuwe S-klasse moet Daimler weer winst bezorgen

De nieuwe Mercedes-Benz S-klasse, die vandaag geïntroduceerd wordt, moet Daimler volgens analisten een fikse winst gaan bezorgen. Het topmodel levert namelijk de grootste marge op. Tegelijkertijd hebben de nieuwe snufjes en luxe volgens de analisten een positieve impact op het imago van Mercedes-Benz. Tegenover persbureau Reuters wordt door hen de voorspelling gedaan dat er in 2021 in potentie 95.000 exemplaren van de S-klasse verkocht kunnen gaan worden, wat een resultaat van meer dan € 2 miljard oplevert voor het bedrijf. De toplimousine wordt gebouwd in een nieuwe fabriek in Sindelfingen, waar 1.500 mensen in ieder geval niet meer te hoeven vrezen voor hun baan.

Met een omzetdaling van 30 procent en een gerapporteerd verlies van € 1,68 miljard in het tweede kwartaal van dit jaar staan de zaken er momenteel niet al te florissant voor bij Daimler. Niet alleen het coronavirus, maar ook de ontwikkelingskosten van de nieuwe elektrische modellen hebben er flink in gehakt. Gelukkig is de eerste kentering zichtbaar, want CEO Ola Källenius meldde volgens Reuters in juli al dat de vraag zich langzaam maar zeker herstelde. Vooral in China, de grootste markt voor Mercedes-Benz, trekt de vraag naar premium auto’s weer aan. Het feit dat de S-klasse straks de nieuwste auto in het topsegment is, kan alleen maar verder bijdragen aan het succes.