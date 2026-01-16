Ga naar de inhoud
Nieuwe Rolls-Royce is loodzwaar, onbetaalbaar en helemaal elektrisch

Na of naast de Cullinan

5
Spyshots Rolls-Royce elektrische SUV
Lars Krijgsman

Wie jaren geleden had gezegd dat Rolls-Royce een SUV zou verkopen, zou ongetwijfeld eindigen in een dwangbuis. Inmiddels bestaat er al bijna tien jaar zoiets als de Rolls-Royce Cullinan. De Engelsen komen met een zo mogelijke nog zwaardere auto. Die zie je op deze spionagefoto's.

Het is alweer bijna acht jaar geleden dat Rolls-Royce een sloopkogel tegen een heilig huisje ramde. Met de Cullinan presenteerde het in 2018 zijn eerste SUV. De naar de grootste ruwe diamant ooit gevonden vernoemde Rolls-Royce Cullinan heeft net als de Ghost en Phantom een machtige V12 met twee turbo's en een slagvolume van bijna zeven liter. De twaalfcilinder heeft niet het eeuwige leven. Op deze spionagefoto's zien we nog zwaardere SUV die er langer tegenaan kan.

Wie een elektrische SUV met enigszins van Rolls-Royce afgekeken design wil, kan al jaren voor de Chinese Hongqi E-HS9 gaan. Wil je een échte elektrische SUV van Rolls-Royce? Dan moet je wachten tot de auto die je op deze foto's ziet in productie gaat. Hoe het door de aanwezigheid van een ongetwijfeld groot accupakket loodzware model gaat heten, weten we nog niet. De elektrische Rolls' lijkt lager dan de Cullinan, heeft een lange voorklep en daaronder ongetwijfeld een gigantische frunk. De SUV heeft over twee verdiepingen verdeelde verlichting aan de voorzijde, verticaal georiënteerde lichtunits aan de achterzijde en is bedeeld met in de portieren geïntegreerde handgrepen.

Of de elektrische kolos op een nieuw EV-platform staat, of dat hij zijn technische basis net als de elektrische Spectre met de Ghost, Phantom en Cullinan deelt, is nog niet bekend. Ongetwijfeld tref je daarin net als in de Spectre elektromotoren van BMW aan. Ter herinnering: de Spectre is er met twee samen 585 pk of - als Black Badge - 659 pk sterke elektromotoren en heeft een 102-kWh accu. Of Rolls-Royce dat voor deze SUV voldoende vindt, valt nog maar te bezien.

5 Bekijk reacties
Rolls-Royce Rolls-Royce Cullinan Elektrische Auto

