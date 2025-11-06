Renault lanceert de laatste jaren het ene na het andere nieuwe of vernieuwde model. De Franse vernieuwingsdrift brengt autoland nu de fonkelnieuwe Renault Twingo. Hij is compact, retro, praktisch én – misschien nog wel belangrijker – goedkoop. De nieuwe Renault Twingo bombardeert zich vol aanstekelijk enthousiasme zelfs tot een van de goedkoopste nieuwe elektrische auto's die je in Nederland kunt kopen. De Dacia Spring mag wel oppassen!

Highlights Renault Twingo E-Tech Electric

Altijd elektrisch

Flexibel interieur

Slechts één aandrijflijn en twee uitvoeringen

Tot 263 kilometer bereik en vanaf zo'n €20.000

Concurrent van: Dacia Spring, Leapmotor T03

We kunnen ons goed voorstellen dat je het overzicht in het modellengamma van Renault een beetje bent kwijtgeraakt. De Fransen spugen nieuwe of vernieuwde modellen uit alsof hun leven ervan afhangt. Onlangs maakten we kennis met een volledig nieuwe Renault Clio en wie een cross-over of SUV ambieert, kan voor de Captur, Symbioz, Austral, Espace of Rafale gaan. Dan hebben we de elektrische modellen nog niet eens gehad. Naast de elektrische Megane en Scenic staan sinds kort ook nog eens de Renault 4 en 5. Die laatste twee zijn binnen de Renault-familie de opvallendste. Ze grijpen met hun design namelijk terug op de gelijknamige modellen van decennia geleden. Dat retroduo krijgt nu gezelschap van een aanzienlijk kleiner maar minstens zo elektrische retrorakker: de nieuwe Renault Twingo E-Tech Electric.

Design

Je hoeft absoluut geen autokenner te zijn om te zien dat de tot op het kleinste moertje nieuwe Renault Twingo E-Tech Electric een moderne interpretatie is van de oer-Twingo die in 1992 op de markt kwam en die inmiddels druk bezig is zich de status van toekomstige klassieker aan te meten. Net als het het inmiddels dik dertig jaar oude origineel heeft de nieuwe Renault Twingo E-Tech vrolijke en ietwat uit de motorkap stekende koplampen die het model een aaibaar voorkomen geeft. De lichtunits bevatten natuurlijk geen halogeenpitjes, maar zijn opgebouwd uit een halve led-cirkel met eronder een horizontale ledstreep. Die onderste strip maakt niet alleen deel uit van de dagrijverlichting, maar functioneert ook als richtingaanwijzer. Daarmee zitten de richtingaanwijzers op dezelfde plek als bij het origineel. Het dim- en grootlicht zit in een module tussen de elementen van de dagrijverlichting, samen met een in carrosseriekleur uitgevoerd stukje kunststof dat de boel hier optisch bij het plaatwerk betrekt. Speels!

De verwijzingen naar de eerste generatie Twingo zijn eindeloos. Zo verwijst Renault met een zwarte kunststof sierstrip naar de koelsleuf die je voorheen tussen de kijkertjes van het praktische Renaultje vond. Ook de drie roostertjes die de oer-Twingo in de hoek van de motorkap had, keren in zekere zin terug. Ditmaal niet als ventilatierooster en ook niet als kokertje met erin een display om het laadpercentage van de accu op af te lezen zoals de concept-car dat had, maar in de vorm van een sierelement waaronder de vulmond van het ruitenvloeistofreservoir zich schuilhoudt. Dat is niet zomaar: de voorklep van de nieuwe Renault Twingo E-Tech Electric kan niet open. Een zogenoemde frunk heeft hij dan ook niet.

Net als aan de voorzijde zien we achteraan retro-achterlichten. Ook die zijn opgebouwd uit een halve ledcirkel en een horizontale ledstrip eronder. In de uit drie blokjes opgebouwde module ertussen zijn het achterlicht zelf, het remlicht en het achteruitrijlicht/mistlampje ondergebracht. Opvallend is het zwarte vleugeltje dat aan de bovenzijde fier uit het achterlicht steekt. Een stukje luchtgeleiding, al oogt het enigszins als een achteraf bedachte oplossing. Het is volgens Renault nodig om de Twingo-kenmerkende vorm van de achterzijde mogelijk te maken. Meer interessante zaken hier zijn de vrolijke wijze waarop – in een lettertype dat Renault het Twingo-alfabet noemt – de modelnaam centraal op de Twingo-bips staat uitgeschreven. Een Renault-logo zien we niet, een uitgeschreven merknaam wel. Je vindt het in relatief klein formaat terug in de zwarte kunststof rand rond de ietwat uitpuilende achterruit.

Helaas voor wie erop had gehoopt: de halfronde handgreepjes die de oer-Twingo had en die terugkeerden op de studiemodellen die aan deze nieuwe Twingo voorafgingen, hebben de overstap naar het productiestadium niet gehaald. De conventionele portiergrepen die de Renault Twingo heeft gekregen, zijn simpelweg goedkoper. Onderaan de raampartij kom je geen raamlijsten tegen. Dat hebben we voor zover we weten in dit segment van de markt niet eerder gezien. Leuk weetje: de nieuwe Twingo is leverbaar met 18-inch lichtmetalen wielen. Niet eerder had een Twingo zulke grote sloffen, zelfs de RS-versies van de derde generatie moesten het met kleinere wielen doen. Standaard zijn ze overigens niet, 16-inch stalen wielen met doppen zijn dat wel.

Grootste en ruimste Renault Twingo ooit, maar kleiner dan de Renault 5

De nieuwe Renault Twingo heeft duidelijk andere verhoudingen dan 't model waar het een moderne interpretatie van is. Allereerst is het een vijfdeurs en geen driedeurs. Hij meet 3,79 meter in de lengte en is daarmee dik 30 centimeter langer dan het origineel. Hij is zelfs langer dan elke generatie Twingo die daarna kwam. Met zijn breedte van 1,72 meter en hoogte van 1,49 meter is hij 6 centimeter lager en bijna 10 centimeter breder dan het vorige model. Van het ietwat hoge en smalle voorkomen van die derde generatie Twingo heeft deze nieuwe dus geen last. Uiteraard is hij een maatje kleiner dan grote broer Renault 5. Het scheelt 13 centimeter in de lengte. De wielbasis is voor een auto van deze lengte riant: 2,49 meter. Dat verklaart de korte overhangen aan voor- en achterzijde.

De originele Twingo had een bijzonder slim interieur. Achterin zat een achterbankje dat in lengterichting kon verschuiven, dat je plat kon leggen en zelfs - inclusief zitting - naar voren kon klappen. Dat heeft het nieuwe model niet, maar je treft er achterin wél twee slimme stoelen aan. Die kunnen afzonderlijk van elkaar over een lengte van 17 centimeter verschuiven. Dat betekent dus dat je kan kiezen voor óf meer beenruimte, óf meer bagageruimte. Schuif je ze helemaal naar voren, dan kun je achterin 360 liter kwijt. Wie voor maximale beenruimte gaat, moet met 260 liter genoegen nemen. Ter vergelijking: grote broer Renault 5 E-Tech Electric lust maximaal 326 liter. Dat doet de kortere Twingo dus helemaal niet verkeerd. Gooi je de achterbank plat, dan kun je zelfs 1.000 liter aan spul in de Twingo verstouwen. Onder de laadvloer zit een klein opbergvak waarin je je laadkabel kwijt kan.

Techniek: tot 263 kilometer bereik en standaard snelladen

Niet eerder heeft Renault een elektrische auto in zo'n korte tijd ontwikkeld als deze Twingo. Het is dan ook het eerste model van wat Renault zijn Leap 100-programma noemt en dat betekent dat hij in honderd weken of minder is ontwikkeld. Voor die ontwikkeling heeft Renault hulp gehad uit China, maar niet van een Chinese autobouwer. Renaults eigen Ampere-afdeling heeft zich ermee bemoeid, evenals het Advanced China Development Center (ACDC). Dat is een Chinese ontwikkelingsafdeling van Renault. Niet geheel verrassend is de nieuwe Twingo een technisch mengelmoesje. Hij staat op hetzelfde AmpR Small-platform dat ook onder de Renault 4 en Renault 5 zit. Hij heeft een LFP-accu van CATL en is daarmee na de Dacia Spring het tweede product van Renault Group met een LFP-accu. De elektromotoren komen op hun beurt van her Chinese Shanghai e-Drive. Alle elektronica, software, multimedia en veiligheidssystemen zijn weer afkomstig van Renault Ampere. De vooras is overigens gelijk aan die van de R5 en R4. Achter heeft de Twingo in tegenstelling tot die auto's geen Multilink-ophanging, maar een afgeleide van de eenvoudigere achteras van de Captur.

Concreter: de Renault Twingo E-Tech Electric heeft altijd een 27,5-kWh accu en een 82 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een bereik van 263 kilometer. In Nederland kan elke Twingo – ook de basisversie – met 11 kW AC-laden en met 50 kW DC-laden. Een sprintkanon is de zo'n 1.200 kilo zware EV niet, al is een 0-100-tijd van 12,1 seconden meer dan acceptabel. De topsnelheid is afgeregeld op 130 km/h. Ter vergelijking: de Dacia Spring heeft een 24,8-kWh accu, is 70 pk óf 100 pk sterk en schopt het tot een bereik van 225 kilometer. Snelladen kan met 40 kW. De Twingo moet enkel de 100 pk sterke variant van de Spring puur op het gebied van vermogen voor zich dulden.

Vind je dat allemaal te min? Dan moet je je EV-heil elders zoeken. Versies met een grotere accu of een sterkere elektromotor komen er niet.

Vanbinnen minder retro, maar wél speels

Veel minder dan de buitenkant grijpt het interieur van de nieuwe Renault Twingo terug op het verleden. Enkel de grote rode knop voor de alarmlichten doet aan het oermodel denken, al was die daarin bovenop het dashboard gepositioneerd. Wel ziet het geheel er dankzij een combinatie van rechte lijnen, afgeronde vormen en legio vrolijke kleurtjes lekker speels uit. Achter het stuurwiel zit een 7-inch digitaal instrumentarium. Dat is standaard, evenals het 10-inch grote infotainmentscherm. Daarop draait het OpenR Link-systeem van Renault dat gebruikmaakt van Google Automotive. Vanaf de Techno-uitvoering – de hoogte van de twee uitvoeringen waarin de Twingo geleverd wordt – heb je zaken als Google Maps.

Renault heeft behoorlijk werk gemaakt van de wijze waarop het interieur valt aan te kleden. Standaard heeft Renaults nieuwe kleine EV sierstrips in de portieren die in carrosseriekleur zijn uitgevoerd. Ook kom je de carrosseriekleur tegen op het dashboard. In het hemeltje is een bonte verzameling symbolen in het 'Twingo-lettertype' gedrukt én Renault heeft een uitgebreid pakket accessoires bedacht. Daar zitten ook opbergvakjes en zelfs een optionele hoedenplank tussen die gebruikmaken van het van Dacia afgekeken YouClip-systeem. Zelfs de vormgeving van de keuzehendel om de rijrichting mee te kiezen valt aan te passen.

Achterin heb je overigens geen elektrisch bedienbare zijruiten. Zelfs slingeren is er niet bij. De compacte Fransman moet het namelijk met klapraampjes doen. De reden: door de vorm en het formaat van de zijruiten passen ze simpelweg niet in het portier.

Prijs Renault Twingo in Nederland

De nieuwe Renault Twingo wordt in tegenstelling tot de Dacia Spring niet in China gebouwd, maar rolt later dit jaar van de band in Slovenië. Slim, dat scheelt natuurlijk een stevige importheffing. De eerste exemplaren komen begin volgend jaar naar Nederland. Een vanafprijs hebben we nog niet, al weten we dat de Twingo in thuisland Frankrijk voor minder dan €20.000 in de showroom komt te staan. Belangrijk daarbij: dat gaat om de basisversie die niet kan snelladen. In Nederland levert Renault de basisversie standaard met de elders optionele mogelijkheid te kunnen snelladen. Kijk dus niet gek op als de nieuwe Renault Twingo in Nederland een prijs krijgt die hoger ligt dan in Frankrijk. Een prijs van 20 mille of iets erboven zou echter lang niet gek zijn. Ja, de Twingo is daarmee duurder dan de Spring, maar hij is ook ruimer, heeft een groter bereik, kan rapper snelladen en rijdt met zijn AmpR-genen waarschijnlijk meer volwassen. Op termijn wordt de huidige Spring waarschijnlijk opgevolgd door een goedkoper neefje van deze Twingo. Dat brengt de boel weer in balans.