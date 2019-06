Nieuwe Renault Kangoo gesnapt

Renault's Kangoo staat op het punt aan een volledig nieuwe generatie te worden geholpen. Het is die nieuwe Kangoo die nu buiten de deur is gesnapt.

Een ruime twintig jaar geleden waren personenversies van kleine bestelbusjes niet bepaald vanzelfsprekend, iets dat in 1996 veranderde toen Peugeot en Citroën met respectievelijk de Partner en Berlingo opeens ontzettend slimme en bovenal ruime 'ludospaces' introduceerde. Met succes. Renault volgde een jaar later met de Kangoo, een auto die anno 2019 toe is aan zijn derde generatie.

Onlangs presenteerde Renault een vernieuwde Master én een bijgewerkte Trafic, een moment dat samenviel met het tonen van een concept-car die duidelijk als voorbode diende van een nieuwe Kangoo. Later opgedoken patenttekeningen bevestigden inderdaad dat de Kangoo enigszins gaat lijken op die Kangoo Z.E. Concept. Het lijkt er overigens op dat de nieuwe, derde Kangoo wat formaat betreft groeit ten opzichte van het huidige model.

Het is nog even niet helder of de gesnapte Kangoo ook direct de volledig elektrische Kangoo Z.E. is. Uitlaatpijpen zijn niet direct zichtbaar, maar kunnen verborgen zitten achter de bumper. Reken in ieder geval wél op de komst van zo'n stekker-Kangoo, maar verwacht ook zeker weer de komst van een variant met dieselmotor.