Nieuwe Renault Espace op komst: verrassing!

Steeds meer autofabrikanten zetten in segmenten waarvan de populariteit een streep door jarenlang gebruikte modelnamen. Ford stopte in Europa al met de Mondeo en ook de Fiesta lijkt geen lang leven beschoren. Renault knipte in Europa de Talisman al uit zijn portfolio, maar opvallend genoeg blijft de Espace wél in leven. Er komt namelijk een compleet nieuwe generatie van!

Renault kondigt aan dat het in het voorjaar het doek trekt van een volledig nieuwe generatie van de Espace. Dat betekent dus dat de huidige in 2014 in Parijs gepresenteerde vijfde generatie Renault Espace gewoon een opvolger krijgt. Niet geheel verrassend wordt de nieuwe zesde generatie Renault Espace geen MPV meer zoals het model dat decennialang is geweest.

De nieuwe Renault Espace wordt namelijk een SUV met vijf of zeven zitplaatsen. Inderdaad, een SUV. Maar ook dat zal niemand écht verbazen. De huidige generatie Renault Espace die sinds 2021 in Nederland al niet meer wordt geleverd werd door Renault al doorspekt met cross-overachtige invloeden. De nieuwe Renault Espace lijkt echter meer SUV dan ooit te worden.

Dit voorjaar nog stelt Renault de nieuwe Espace aan het daglicht voor. Dat de nieuwe Espace in 2023 verschijnt hangt samen met het feit dat modelnaam Espace dit jaar veertig jaar bestaat. Hoewel de eerste generatie van de Espace in 1984 op de markt kwam, toverde het merk in 1983 al de Espace Concept uit de hoge hoed. De nieuwe Espace belooft in ieder geval weer een ruimtereus te worden. Renault spreekt van een 'topklassemodel dat vooral comfortabel en innovatief is'.

De nieuwe Renault Espace komt op het CMF-CD-platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie te staan. Dat is geen specifiek EV-platform zoals het CMF-EV platform waarop Renault de Mégane E-Tech Electric en de productieversie van de Scénic Vision vanaf 2024 op huisvest. De CMF-CD-basis wordt ook gebruikt door de uitgaande Espace en door auto's als de Mégane, Kadjar, Scénic en Talisman. Komt er dan geen elektrische versie van? Wie weet. We vinden het platform namelijk ook onder de Renault Kangoo en daar is wél een elektrische versie van. De aankondiging van de nieuwe Renault Espace gaat hand in hand met een afbeelding waarop het de laatste E van modelnaam Espace koperkleurig heeft gemaakt. Renault verwijst daar ongetwijfeld mee naar elektrokracht, al valt dus nog maar te bezien of er ook een elektrische versie van komt.

Sinds de lancering van de eerste generatie Renault Espace in 1984 zijn er in ons land ruim 41.000 stuks van geregistreerd. In 2004 had het model zijn absolute topjaar, toen vonden bijna 4.500 exemplaren een Nederlandse eigenaar.