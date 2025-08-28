Nieuwe Renault Clio verschijnt zeer binnenkort

De huidige Renault Clio verkoopt nog als een malle, maar er staat toch echt een gloednieuwe klaar om het stokje over te nemen. Die krijgen we al heel snel te zien.

De Renault Clio stond dit jaar al meerdere maanden bovenaan de Europese verkoopcijfers. Weinig reden om wat te veranderen voor Renault, zou je zeggen. Toch is de huidige Clio echt al richting het einde van zijn levenscyclus en staat er dus een geheel nieuwe generatie in de coulissen. Dat weten we al een tijdje, we hebben de nieuwe Clio nota bene al zien rijden en op basis van die spionagefoto's ook alvast laten tekenen. Nu is het bijna tijd voor de onthulling.

Renault meldt dat de Clio zijn debuut maakt tijdens IAA Mobility in München. Op 8 september gaat het doek eraf en vanaf 9 september is de Clio in de Zuid-Duitse staat in het echt te bewonderen voor het grote publiek. Reken op een Clio die qua uiterlijk aardig wat afstand neemt van de huidige. Niet gek ook, want Renaults designtaal is aardig veranderd de afgelopen jaren en de Clio borduurt in grote lijnen zelfs nog voort op het ontwerp van zijn voorganger. De nieuwe Renault Clio wordt qua basis vermoedelijk een doorontwikkeling van de huidige, dus kun je rekenen op al dan niet mild-hybride benzinemotoren én op volledig hybride varianten.