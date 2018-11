Nieuwe Renault Clio rijdt weer in de kijker

Het compacte segment is de laatste tijd behoorlijk in beweging. De Seat Ibiza en Volkswagen Polo zijn aan een nieuwe generatie geholpen en de nieuwe Ford Fiesta en Citroën C3 lieten eerder al hun gezichten zien. Hyundai heeft de i20 bijgewerkt, Fiat knipte de Punto uit de lijst en auto's als de Peugeot 208 en Opel Corsa staan te trappelen om het stokje van de huidige modellen over te nemen. Dan is er Renault dat natuurlijk aan een nieuwe generatie van de Clio werkt, een zeer belangrijke auto voor het merk die zich vandaag weer eens in camouflagepak aan de buitenwereld toont.

De huidige generatie Clio werd in 2012 op de markt gebracht en werd vorig jaar op de snijtafel gelegd. Renault lijkt redelijk trouw te blijven aan het ontwero van de huidige Clio en dat betekent dat ook generatie vijf een relatief bolle vorm krijgt. Goed voor de interieurruimte.

Vorig jaar wist Renault in Europa 327.395 Clios te verkopen en daarmee mag de auto zich de op één na populairste auto van ons werelddeel noemen. Een vergelijking: de Volkswagen Polo en Ford Fiesta gingen vorig jaar respectievelijk 272.061 en 254.539 keer over de toonbank. De huidige Clio is nog als Estate leverbaar en daarmee doet Renault nog altijd goede zaken, al zijn dergelijke compacte stationwagons van een uitstervende soort. Het is nog de vraag of die auto terugkeert. Onderhuids vinden we straks Renault-Nissan's CMF-basis, een modulair platform dat door alle compacte auto's van de alliantie gebruikt gaat worden. Een RS zit in het vat en aan de andere kant van het motorenspectrum vinden we in ieder geval een hybride en waarschijnlijk een plug-in hybride. Een EV-versie lijkt niet in het verschiet te liggen, daarvoor heeft Renault een nieuwe Zoe in de ontwikkelingskamers staan.