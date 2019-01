Nieuwe Renault Clio in beeld

Dit jaar worden zowel de Peugeot 208 als de Renault Clio aan een nieuwe generatie geholpen en het lijkt erop dat die twee Franse kemphanen elkaar nu al de tent uit vechten. Vanochtend dook namelijk een foto van een ongeamoufleerde 208 op en nu is de nieuwe Clio als schaalmodel op internet verschenen.

Het schaalmodel van wat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de nieuwe Clio is, zou gesnapt zijn op deze Tsjechische website over modelauto's.

Hoewel het modelletje ietwat grof lijkt uitgevoerd, komt wat we zien wél overeen met wat we van eerdere spionagefoto's van de nieuwe Clio konden afleiden. Zo behoudt de Clio zijn in de C-stijl 'verborgen' handgrepen. In die C-stijl is nu daadwerkelijk een zijruitje verwerkt. De verlichting aan de voorzijde doet sterk denken aan die van auto's als de Mégane.

In 2017 wist Renault in Europa 327.395 Clio's te verkopen en daarmee mocht de auto zich de op één na populairste auto van ons werelddeel noemen. Een vergelijking: de Volkswagen Polo en Ford Fiesta gingen vorig jaar respectievelijk 272.061 en 254.539 keer over de toonbank. De huidige Clio is nog als Estate leverbaar en daarmee doet Renault nog altijd goede zaken, al zijn dergelijke compacte stationwagons van een uitstervende soort. Het is nog de vraag of die auto terugkeert. Onderhuids vinden we straks Renault-Nissans CMF-basis, een modulair platform dat door alle compacte auto's van de alliantie zal worden gebruikt. Een RS zit in het vat en aan de andere kant van het motorenspectrum vinden we in elk geval een hybride en waarschijnlijk een plug-in hybride. Een EV-versie lijkt niet in het verschiet te liggen, want daarvoor heeft Renault een nieuwe Zoe in de ontwikkelingskamers staan.