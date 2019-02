Nieuwe Renault Captur gekiekt

De nieuwe Renault Clio heeft zijn binnenste en buitenste al in detail laten zien, maar die compacte Fransman is niet de enige die wordt vernieuwd. Ook van succesnummer Captur verschijnt spoedig een nieuwe generatie en het is die nieuwkomer waarvan nu een ingepakt prototype is gesnapt.

De huidige Captur verscheen in 2013 op de planken en sinds zijn introductiejaar zorgt die auto bij het management van Renault voor vrolijke gezichten. De cross-over was één van de eerdere compacte hoogpotigen, al was alliantiegenoot Nissan met de Juke net even eerder. In 2016 werd de Captur gefacelift en dat betekent dat de auto in zijn huidige vorm al twee jaar oud is. De consument maakt dat allemaal niets uit. Vorig jaar gingen op enkele honderden exemplaren na net zoveel Capturs over de toonbank als in 2017: ruim 211.000 stuks. Daarmee was 2018 het op twee na beste verkoopjaar voor de auto. 2016 geldt met ruim 215.000 verkochte exemplaren als topjaar. Toch is het tijd voor vernieuwing, want de Captur heeft er de afgelopen jaren veel concurrenten bij gekregen die stukken jonger zijn.

We mikken erop dat de nieuwe Captur, net als de nieuwe Clio straks, onder andere beschikbaar komt met de nieuwe geblazen 1.0 die Nissan onlangs in de Micra introduceerde. Die 100 pk sterke machine vervangt de 90 pk sterke 0.9, die momenteel gretig aftrek vindt. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de in samenwerking met Daimler tot stand gekomen 1.3, die al in diverse Renaults én in de Mercedes A-klasse ligt, naar de Captur komt. Renault heeft al bevestigd dat het van de Captur ook een plug-in hybride op de markt brengt. Die plug-in hybride aandrijflijn krijgt de naam e-Tech op zich geplakt. De nieuwe Captur gaat daarmee de geschiedenisboeken in als de eerste plug-in van Renault. Mik op een elektrisch bereik van zo'n 50 kilometer en een accupakket met een capaciteit van rond de 10 kWh.

Op de foto's zien we een Captur die nog hevig in de plakkers hangt. Wel kunnen we er al uit opmaken dat de nieuwe Captur meer dan het huidige model de designweg van de Clio gaat volgen. Natuurlijk groeit de Captur ten opzichte van het huidige model en dat betekent: meer interieur- en bagageruimte. Nog even geduld, een onthulling volgt later dit jaar.