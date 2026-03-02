De nieuwe Range Rover Velar staat te trappelen om zich in volledig nieuwe vorm en met nieuwe techniek aan de wereld te tonen. Voor het zover is, kunnen we je de nieuwe Velar in testkostuum laten zien. Ditmaal beter dan ooit!

Nu Jaguar niets meer verkoopt, moet JLR het vooral van Land Rover en Range Rover hebben. Gelukkig voor JLR zitten die merken niet stil. Zo komt Land Rover met een kleiner en dus goedkoper alternatief voor de Defender en heeft Range Rover onder meer een fonkelnieuwe Velar in het vat zitten. Dat is misschien even schrikken: de huidige Velar stamt uit 2017 en is dus alweer negen jaar oud.

Met de nieuwe Range Rover Velar houden de Engelsen tot op zekere hoogte vast aan het Velar-concept. Ook de nieuwe wordt een SUV met een aflopende daklijn en dus een enigszins dynamisch voorkomen. Met het nieuwe model worden de Velar-kenmerken aangezet. De nieuwe Range Rover Velar lijkt zowel langer als lager dan het origineel te worden. De SUV krijgt een relatief lage raampartij, een lange motorkap en een relatief vlak liggende voorruit. Met andere woorden: het 'coupé'-gehalte lijkt groter dan ooit.

Wat techniek betreft, breekt de nieuwe Velar juist enorm met het huidige model. Waar de Range Rover Velar die je nu nog in de showroom vindt wat elektrificatie betreft niet verder gaat dan plug-in hybride aandrijflijnen, is de nieuwe Velar altijd helemaal elektrisch. De Range Rover Velar komt op een fonkelnieuw EV-platform te staan dat EMA heet. Die basis gaat diverse modellen van JLR van houvast voorzien. Reken op twee- en misschien wel driemotorige versies. Later dit jaar verwachten we meer van de nieuwe Velar te zien.

Range Rover Velar in Nederland

Sinds de marktintroductie van de Range Rover Velar in Nederland zijn er 1.819 exemplaren van geregistreerd. Daarmee is de Velar bepaald geen hardloper gebleken, al zijn de registratiecijfers al jaren redelijk stabiel. In het aanbod van gebruikte auto's op AutoWeek.nl vinden we maar liefst 169 Range Rover Velar occasions. Je rijdt een gebruikte Range Rover Velar 'al' vanaf 24 mille, al krijg je dan wel een exemplaar met dieselmotor en ruim 200.000 ervaring.