De Range Rover Velar is sinds 2017 de ‘mooie jongen’ in de line-up van Land Rovers Range Rover-line-up, maar sindsdien is er niet zoveel aan de auto veranderd. Binnenkort verandert dat en gaat de Velar de Porsche Macan achterna.

Strakke lijnen, platte lichtunits, een lange neus en enorme wielen: het is moeilijk om de Range Rover Velar niet mooi te vinden. De Velar werd in 2017 gepresenteerd en moest toen het gat opvullen tussen de Range Rover Evoque en de Range Rover Sport. Sindsdien kwamen er heus wel wat updates, facelifts en nieuwe versies, maar groot nieuws op Velar-gebied kwam er nooit. Toch wordt er wel degelijk gewerkt aan een opvolger. Die opvolger liet zich in het voorjaar al eens zien, maar sindsdien niet meer. Tot nu. De auto blijft optisch min of meer trouw aan het origineel, al lijkt de nieuwe Velar nog wat lager en langer te worden.

Technisch zal alles anders zijn, want we rekenen op de volledig elektrische Range Rover die er tot op heden ook al niet kwam. Eigenlijk onbegrijpelijk, aangezien zustermerk Jaguar met de i-Pace al jaren een ogenschijnlijk geschikt platform in huis heeft. Met de nieuwe Velar pakken de Britten het echter groter aan, en komt er een platform waarmee JLR in allerlei segmenten flink elektrisch kan gaan uitpakken. Er komt bijvoorbeeld ook een stoerdere, minder gelikte variant onder de Defender-vlag, die naar het zich laat aanzien ook meteen de Discovery Sport gaat opvolgen.

De Velar wordt dus elektrisch en gaat daarmee de Porsche Macan achterna. Waar de keuze voor ‘volledig elektrisch’ bij Porsche niet zo fantastisch heeft uitgepakt, voorzien we bij de op één na kleinste Range Rover minder ellende. Het uitgangspunt is hier immers een model dat door zijn leeftijd toch al geen hardloper is, dus een elektrische opvolger biedt hier eerder kans op verkoopstijgingen.