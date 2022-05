Nieuwe Range Rover Sport: plug-ins, V8 én elektrisch!

Na zo'n 9 jaar mag de tweede generatie van Land Rover's Range Rover Sport met pensioen. De geheel nieuwe Range Rover Sport is net als zijn voorganger overduidelijk als Range Rover herkenbaar, maar krijgt ditmaal een meer eigen verpakking aangemeten.

Design en afmetingen

Het dynamischer ingestelde en iets kleinere alternatief voor de 'échte' Range Rover heeft om te beginnen een geheel eigen gezicht gekregen, compleet met veel plattere koplampen, een minder hoge grille en compleet eigen bumperwerk. De auto kijkt een stuk venijniger de wereld in dan de Range Rover zonder Sport-toevoeging. Het grootste designverschil vinden we aan de achterkant.Waar Land Rover die laatste dunne verticale achterlichten gaf, krijgt de Range Rover Sport platte horizontale units aangemeten die middels een zwarte strook optisch met elkaar zijn verbonden.

De nieuwe Range Rover Sport is 4,95 meter lang en heeft een wielbasis van op enkele mm's na 3 meter. In de lengte is Land Rover's jongste SUV met tien centimeter gegroeid. De wielbasis is met een kleine acht centimeter toegenomen. Grote broer Range Rover heeft als 'korte' versie dezelfde wielbasis en is in die uitdossing zo'n 5 centimeter langer. De Range Rover is er echter ook in 5,25 meter lange verlengde vorm met 3,20 centimeter tussen de voor- en achteras. De Range Rover Sport heeft achter de tweede zitrij 657 liter aan bagageruimte. Gooi je de bank plat, dan kun je tot 1.391 liter aan spul meezeulen.

Interieur

Zijn er ook vanbinnen optische verschillen? Zeer zeker. Hoewel het binnenste van de Range Rover Sport sterk lijkt op dat van de Range Rover, geeft Land Rover de Range Rover Sport onder meer een eigen stuurwiel en een andere middentunnel. Het deel waarin het knoppeneiland van de klimaatregeling is ondergebracht loopt staat met het deel waar je onder meer de automaatpook vindt een stuk schuiner. We zien andere ventilatieroosters, een hoekiger overkapping van het digitale instrumentarium en een 'zwevende' middentunnel. De Range Rover Sport heeft een 13,1-inch groot gebogen infotainmentscherm en een 13,7-inch groot digitaal instrumentarium.

Natuurlijk is het in de Ranger Rover Sport een weelderige boel. Land Rover geeft de Range Sport onder meer 22-voudig elektrisch verstelbare, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen met geheugen- én massagefunctie. Achterin de nieuwe Range Rover Sport heb je overigens 3,1 centimeter beenruimte dan in het uitgaande model en 2 centimeter extra knieruimte.

Benzine, diesel en plug-ins

De Range Rover Sport komt met een arsenaal aan motoren naar Nederland. Land Rover levert de mild-hybride 3.0 zes-in-lijn dieselmotor in 249 pk, 300 pk en 350 pk sterke trim en biedt daar twee plug-in hybrides aan. Dat zijn benzineversies die luisteren naar de namen P440e en P510e. Het zijn allebei 3.0 zes-in-lijns, machines die achtereenvolgens 440 pk en 560 Nm en 510 pk en 560 Nm sterk zijn. In de P440e (topsnelheid: 225 km/h) stamp je in 5,8 tellen naar de 100 km/h, in de P510e heb je aan 5,4 tellen genoeg om die snelheid te bereiken en kun blijven versnellen tot een snelheid van 242 km/h.

Beide plug-in hybride versies van de Range Rover Sport hebben een 38,2 kWh accu, een pakket waar 31,8 kWh daadwerkelijk van te gebruiken valt. De 2.735 kilo wegende P440e perst daar 114 kilometer uit, de P510e (2.810 kilo) schopt het tot een elektrische actieradius van 113 kilometer. Tot een snelheid van 140 km/h kun je volledig elektrisch rijden. Volladen kan met een laadvermogen van maximaal 50 kW. Trekken mogen ze beide en wel tot 3.000 kilo geremd (750 kilo geremd).

V8 en prijzen

In de Range Rover Sport maakt ook een machtige achtcilinder zijn opwachting. Het gaat om een 4.4 V8 met twee turbo's die 530 pk en 540 Nm opwekt. Deze P530 geheten motorversie helpt de 2,5 ton zware Range Rover Sport in slechts 4,5 seconden aan een snelheid van 100 km/h en beukt door tot de digitale teller op 250 km/h staat. De Range Rover Sport is overigens de eerste Range Rover die standaard Dynamic Air-onderstel krijgt, luchtvering met instelbaar volume. Vierwielsturing? Van de partij, hetzelfde geldt voor zaken als Dynamic Response Pro, Electronic Active Differential met Torque Vecoring by Braking dat allemaal is ondergebracht in het Stormer Handling Pack dat overigens standaard is op de P510e en P530.

Land Rover belooft ook de komst van een elektrische versie, die komt in 2024 op de markt. Nog even wachten dus. Waar we niet op hoeven te wachten zijn de eerste prijzen. De vanafprijs van de Range Rover Sport is namelijk vastgesteld op €104.548. Voor dat bedrag krijg je de plug-in hybride Range Rover Sport P440e. Voor de 510 pk sterke plug-in hybride P510e tik je vooralsnog minimaal €147.380 al, al krijg je dan direct een speciale First Edition. Ook is de Range Rover Sport P530 - met V8 dus - als First Edition op de prijslijst gezet. Voor die topversie vraagt Land Rover €198.466. Daarnaast hangt Land Rover al prijskaartjes aan de 300 pk sterke D300-dieselversie die minimaal €135.541 kost.