Nieuwe Range Rover gelekt

De nieuwe Range Rover wordt volgende week pas officieel onthuld, maar is nu al grotendeels te zien op gelekte afbeeldingen. Land Rover gaat duidelijk voor een evolutie van de huidige Range Rover, al is de achterkant wel opvallend anders.

Waar de foto's van de nieuwe Land Rover Range Rover precies vandaan komen, is niet helemaal helder. Het lijkt uit een Franstalig magazine afkomstig en Cochespias was er weer als de kippen bij om de foto's te delen. Bij Land Rover zijn ze ongetwijfeld niet blij, maar het levert ons alvast een mooie blik op de nieuwe Range Rover op.

Misschien moet je even twee keer kijken om aan de voorkant te zien dat het echt een geheel nieuwe Range Rover is. Daar bewandelt het ontwerpteam van Land Rover duidelijk de weg der evolutie. Langs de flanken behoudt de Range Rover ook zijn karakteristieke gelaat, op een zeer minimalistische manier. Aan de achterkant is de grootste verrassing te zien. De achterlichten zoals we die kennen zijn verdwenen en maken plaats voor twee bijzonder smalle exemplaren die optisch aan elkaar verbonden zijn via een hoogglanszwart paneel over de achterklep. Het geeft de Range Rover een beduidend modernere aanblik.

Het strakke en minimalistische lijnenspel van de koets zet zich voort in het interieur van de nieuwe Range Rover. Ook hier geldt weer dat het zeker herkenbaar is gebleven, maar allemaal gewoon een stuk strakker en moderner oogt. De grote blikvanger is uiteraard het forse infotainmentscherm centraal op het dashboard, dat erboven lijkt te zweven. Daarop werkt de nieuwste versie van Jaguar Land Rovers infotainmentsysteem, Pivi Pro. Wie niet houdt van gerommel op een touchscreen tijdens het rijden, zal ongetwijfeld blij zijn om te zien dat er ook nog fysieke knoppen zijn voor onder meer de klimaatbediening. Ook laat de automaat zich nog gewoon via een traditioneel geplaatste keuzehendel bedienen.

De nieuwe Range Rover lijkt weliswaar in grote lijnen nog wel op zijn voorganger, hij staat wel mooi op het nieuwe MLA-platform. Dat biedt mogelijk ook ruimte aan een volledig elektrische versie, al is daarover nog niets officieel naar buiten gekomen. We hebben nu in ieder geval alvast aan het uiterlijk kunnen wennen, komende dinsdag krijgen we meer te zien en horen.