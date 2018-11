Nieuwe Range Rover Evoque duikt mogelijk op

Het is nog drie nachtjes slapen voor we officieel kennis maken met de tweede generatie van de Range Rover Evoque. Mogelijk hoeven we niet tot dan te wachten om te weten hoe het model er uitziet, want deze plaat verscheen nu al op het internet.

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen: het is moeilijk om te zeggen of dit écht een gelekte foto van de nieuwe Evoque is. Na eerste spionagebeelden bleek al dat de compacte SUV meer een revo- dan een evolutie zou krijgen. Zover we konden zien, bleven de hoofdlijnen van het modieuze model ongewijzigd. Dit zien we ook op dit gelekte beeld terug. Verder zien we op de foto veel elementen uit de Velar terug. Iets wat in de lijn der verwachting voor de Evoque ligt. De koets is in vergelijking met de huidige flink strakgetrokken en sommige vormen uit de neus en bij de achterlichten herkennen we van de Velar. Ook de automatisch uitschuifbare handgrepen zagen we eerder. De schermafbeelding cirkelde op het Franse Worldscoop rond en lijkt van een Frans medium te zijn genomen door de tekst onderaan de foto.

De Range Rover Evoque werd een onverwachts groot succes voor Land Rover. Met jaarlijks meer dan 100.000 verkochte exemplaren kon Land Rover door de hippe cross-over op een geheel nieuwe verkoopkring rekenen. Waarschijnlijk hebben de ontwerpers er daardoor ook voor gekozen om het uiterlijk van de auto niet rigoureus te veranderen. Aankomende donderdag wordt de nieuwe Evoque in Engeland gepresenteerd. Dan weten we zeker of we hier al een - onbedoeld - voorproefje van de auto kregen.