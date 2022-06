Nieuwe Peugeot 408: niet wat het hier wordt

De nieuwe 408 die je op deze foto's ziet is niet het ogenschijnlijk gelijknamige model dat Peugeot binnenkort voor de Europese markt onthuld en waar het kort geleden een eerste teaserplaat van vrijgaf. Die Peugeot 408 wordt een mengelmoesje van diverse carrosseriestijlen en lijkt dan ook een hogere cross-over-achtige met een aflopende daklijn te worden. De Peugeot 408 die in dit artikel de hoofdrol speelt is een sedan die in China als vierdeurs alternatief van de nog in China op de markt te brengen huidige generatie 308 gaat fungeren.

De nieuwe Peugeot 408 volgt in China het gelijknamige model op dat nog op de vorige generatie 308 is gebaseerd (foto's 4, 5 en 6). Dat in 2018 gefacelifte model verscheen er in 2014 op de markt en maakt binnenkort plaats voor een nieuwe versie. Die nieuwe 408 krijgt in ieder geval niet hetzelfde interieur als de actuele 308, al lijkt de vormgeving van het binnenste er wel sterk op. We zien een ander infotainmentsysteem en 'gewoon' een traditionele automaatpook in plaats van het kleine keuzehendeltje dat Peugeot in de hier bekende 308 in een schuin deel heeft verwerkt dat de middentunnel met de middenconsole verbindt. Geheel verrassend is dat overigens niet. Ook de uitgaande Peugeot 408 had een volledig ander dashboard dan de 308 waar hij op is gebaseerd.

In onder andere Rusland bestaat overigens nog een compleet andere 408. Dat is tegenwoordig een gemoderniseerde versie van een in 2010 op de markt gebracht model dat zijn techniek nog met de eerste Peugeot 308 deelt (foto's 7, 8 en 9). De Peugeot 408 op deze schetsen beleeft op 8 juni zijn debuut en wordt straks gebouwd door het samenwerkingsverband Dongfeng Peugeot en komt niet naar Europa. Is dat een gemis? Zou een 308 Sedan met scherp design iets zijn voor onze markt? We zijn benieuwd naar jullie meningen.