Nieuwe Peugeot 308 SW onthuld

Stellantis heeft een stevige vernieuwingswind in de zeilen. In korte tijd onthulde het concern auto's als de DS4, de nieuwe Opel Mokka en de Peugeot 308 . Vandaag wordt dat al indrukwekkende rijtje aangevuld met de Peugeot 308 SW! Begin volgend jaar komt de stationwagenversie van de nieuwe Peugeot 308 op de markt.

De nieuwe Peugeot 308 SW is net als zijn voorganger een stuk groter dan de hatchbackversie. Met z'n lengte van 4,64 meter strekt de nieuwe 308 SW zich ruim 25 centimeter verder uit dan de 4,37 meter lange nieuwe 308 Hatchback. Ook is de wielbasis van de nieuwe 308 SW weer een stuk groter dan die van de conventionele vijfdeurs. De 308 SW heeft met 2,73 meter weliswaar dezelfde afstand tussen voor- en achteras als z'n voorganger, maar het is nog altijd vijf centimeter meer dan bij de hatchback. Dat betekent dat de overhang achter bij de 308 SW 21 centimeter groter is dan bij de 308 Hatchback, en dat levert de auto natuurlijk extra laadvolume op.

Hoewel de nieuwe 308 SW zes centimeter langer is dan de vorige 308 SW, is Peugeots nieuwe stationwagen niet ruimer dan z'n voorganger. Sterker nog, de nieuwe 308 SW slokt met 608 liter marginaal minder op dan de vorige stationversie van de 308 (610 liter). Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.634 in de nieuwe 308 SW verstouwen.

Spoiler

Buiten langer is de nieuwe 308 SW ten opzichte van z'n voorganger ook breder en lager. Daardoor oogt hij een stukje dynamischer dan de auto die in Nederland lange tijd de absolute leaselieveling was. De nieuwe 308 SW doet bovendien niet onder voor z'n hatchbackbroertje als het gaat om extravagant design. Het visuele klapstuk zit helemaal achteraan. Peugeot geeft de nieuwe 308 SW namelijk een eigenwijze, met scherpe hoeken en strakke vouwen gelardeerde bilpartij mee. Daarin nemen we niet alleen boven de achterruit een achterspoiler waar, maar ook aan de onderkant ervan. De eigenwijze 'rand' tussen achterruit en lichtunits zagen we in deze vorm niet eerder en zorgen voor duidelijk onderscheid met de hoger gepositioneerde 508 SW.

Ook als plug-in hybride

Net als de reguliere 308 is de SW leverbaar met 110 pk en 130 pk sterke PureTech-benzinemotoren. De krachtigste van die twee is naast met een handgeschakelde zesbak ook met een achttraps automaat te krijgen. Ook zet Peugeot een 130 pk sterke 1.5 BlueHDi-dieselmotor op de internationale leveringslijst, een machine die met handbak en met automaat is te krijgen.

Interessanter zijn wellicht de twee plug-in hybride aandrijflijnen die Peugeot naar de 308 SW brengt. Net als de 308 Hatchback, of Berline zoals Peugeot 'm noemt, is de 308 SW straks te krijgen als Hybrid 180 en als Hybrid 225. Die eerste heeft een 150 pk sterke benzinemotor en een 110 pk sterke elektromotor, de Hybrid 225 combineert dezelfde elektromotor met een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor. Beide plug-ins hebben een 12,4 kWh accu in hun bodem, goed voor een elektrische actieradius van tot 60 kilometer.

Het accupakket slokt wel wat bagageruimte op. De Peugeots 308 SW Hybrid hebben een bagageruimte van 548 tot 1.574 liter. Het verschil zit echter onder de vloer, die bij de plug-ins niet in hoogte verstelbaar is. Een 3,7 kW 1-fase boordlader is standaard, een 7,4 kW 1-faselader is optioneel. Een cyaankleurig ledje in de binnenspiegel van de Hybrid-versies laat net als bij andere PHEV's van (voormalig) PSA aan de buitenwereld weten dat de 308 elektrisch zijn meters maakt.

Begin volgend jaar komt de nieuwe Peugeot 308 SW op de markt. Specifieke informatie voor de Nederlandse markt volgen net als de prijzen in de aanloop naar de marktintroductie.