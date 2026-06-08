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Peugeot e-208 GTI
 
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Nieuwe Peugeot 208 GTi klaar om met 280 pk de Volkswagen ID Polo GTI te vermorzelen

Aftellen

Lars Krijgsman
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De elektrische Peugeot E-208 GTI is bijna klaar om de Volkswagen ID Polo GTI bij het stoplicht te vernederen. Het aftellen kan beginnen: op 12 juni ontketent de afstammeling van de 205 GTi zijn 280 elektropaarden.

In juni 2025 presenteerde Peugeot met gepaste bombarie een vrijwel productierijpe vooruitblik op de Peugeot e-208 GTi. Die voorbode kwam met zijn rode accenten, grote wielen en verwijzingen naar onder meer de 205 GTi behoorlijk sportief voor de dag. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is de elektrische 208 GTi nog altijd niet te koop. Nog heel even geduld; de definitieve productieversie is bijna klaar.

Op vrijdag 12 juni mag de Peugeot e-208 GTi in Le Mans eindelijk aan het daglicht proeven. Volgens de Fransen blijft de productieversie 'ongelofelijk trouw' aan de voorbode van vorig jaar. Als ook de specificaties intact blijven, belooft de e-208 GTi behoorlijk heftig te worden. Net als de Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600e, Opel Mokka GSe en Lancia Ypsilon HF was die vooruitblik immers 280 pk sterk. Hij zou vanuit stilstand in 5,7 seconden een snelheid van 100 km/h moeten kunnen bereiken. Het voorproefje had daarbij een 52 kWh accu, goed voor een elektrisch rijbereik van 350 kilometer. Met 280 pk is de elektrische hot hatch beduidend sterker dan de sportieve topversie van de Volkswagen ID Polo. Die ID Polo GTI is namelijk 'slechts' 226 pk sterk en heeft ruim een seconde meer nodig om vanuit stilstand de 100 km/h aan te tikken.

De e-208 GTi belooft meer dan slechts een e-208 met meer vermogen te worden. De rode rakker die Peugeot in 2025 introduceerde, had een sperdifferentieel, een sportonderstel, een stabilisatorstang achter, extra potente remmen aan de voorzijde, aangepaste stuurbekrachtiging en een grotere spoorbreedte aan zowel voor- als achterzijde.

Peugeot geeft vooralsnog één afbeelding van de definitieve e-208 GTi vrij. Vrijwel alles wat de voorbode had, zit erop. Vrijwel: de wielen lijken 'gewoon' een Peugeot-logo op de naafkap te krijgen.

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