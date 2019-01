Nieuwe Peugeot 2008 gesnapt

Met de 2008 betrad Peugeot in 2013 een segment dat inmiddels heftig is gegroeid. Aan een nieuwe generatie wordt hard gewerkt en vandaag zijn daar de eerste bewijsstukken van geleverd.

Onlangs dook de eerste afbeelding op van de nieuwe Peugeot 208, een auto die op het samen door Dongfeng en PSA ontwikkelde CMP-platform komt te staan. Deze nieuwe, tweede generatie 2008 krijgt die modulaire basis zeer waarschijnlijk ook onder zich, en dat is opvallend. De C3 Aircross van zustermerk Citroën is namelijk nog tamelijk vers, maar staat níet op dat platform. Waarom we denken dat de 2008 wél op het nieuwe CMP-platform komt te staan? Groupe PSA bevestigde in 2017 dat het met een EV-versie van zowel de DS 3 Crossback als de 2008 op de proppen zou komen. De DS 3 Crossback is immers gepresenteerd en ook de EV-versie, de E-Tense, is een feit. Die nieuwe cross-over van DS staat op de elektrische versie van het CMP-platform, een variant die e-CMP heet. Ook de 2008 zal dus gebruik gaan maken van het CMP/e-CMP-platform. De volledig elektrische 2008 moet volgend jaar op de markt komen.

Die EV-versie krijgt een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor, die is gekoppeld aan een 50 kWh groot accupakket. Daarmee moet de cross-over zo'n 300 kilometer ver kunnen komen. Natuurlijk stelt Peugeot ook reguliere benzine- en dieselversies beschikbaar. Reken op een mix van PureTech-benzine- en BlueHDi-dieselmotoren van tussen de grofweg 100 en 155 pk.

Design

De huidige 2008 onderging in 2016 een facelift, maar die kan inmiddels niet meer verbloemen dat de designtaal waarmee de auto is overgoten, niet de meest frisse meer is. Auto's als de 3008, 5008 en 508 dragen beduidend hoekiger vormgegeven koetsen, geïnspireerd op die van auto's als de Exhalt- en Quartz-studiemodellen. Uit deze spionagefoto's valt duidelijk op te maken dat de 2008 de designweg van die grotere modellen volgt. Aan de achterzijde zien we brede en tegen de achterruit aan geplaatste verlichting met drie horizontale ledstrepen. Net als de 3008 en 5008 krijgt de 2008 een motorkap met sterke welvingen en het front lijkt zich - net als bij de 208 die onlangs opdook - te kenmerken door grote, agressief de wereld inturende koplampen die overlopen in 'slagtanden', die we al kennen van de 508.